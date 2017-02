ACB se anticipa a Competencia y rebajará el canon de ascenso

BURGOS

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tiene la llave del futuro del baloncesto español. La espera de la cada vez más cercana resolución del expediente abierto contra ACB a instancias de la denuncia del CB Tizona ha generado un clima de calma tensa agitada de vez en cuando con el goteo de novedades.



La publicación en abril de 2016 de un extracto del informe previo redactado por la CNMC contra las prácticas «restrictivas» de la ACB, unida a unas recientes declaraciones de Francisco Roca, permiten adivinar el efecto dominó que provocará el resultado de la ofensiva del club burgalés.



El presidente ejecutivo de la asociación de clubes pasó el domingo por los micrófonos de EsRadio para participar en el programa Tirando a Fallar. Roca, de la mano de Vicente Azpitarte y José Manuel Puertas, dio un repaso a la actualidad y al futuro de una ACB abocada a asumir unos cambios que serán realidad este verano.



«Estoy convencido de que este año habrá una rebaja en el canon y creo que habrá ascensos y descensos», aseguró el ejecutivo. La ACB se encuentra en un callejón sin salida y busca soluciones de urgencia, aunque será Competencia quien fije las pautas. Por eso, aún no se han aprobado cifras o condiciones concretas.



En este sentido, Roca asegura ahora que la elite ya hubiera aceptado tiempo atrás una rebaja «un poco negociada» de no haberse encontrado «de buenas a primeras» con la demanda burgalesa en la CNMC. Sin embargo, cabe recordar que el Tizona tomó este camino después de años de decepciones y de conversaciones infructuosas.



Ahora han cambiado las tornas. La ACB hace pública su declaración de intenciones, pero reconoce estar a la expectativa. «Sin esta resolución es complicadísimo plantearse algo de manera definitiva. Competencia marcará los horizontes y los límites», puntualiza Roca.



El ejecutivo asegura que «no es un fracaso» que ciudades como Burgos pierdan cada año su derecho deportivo a competir en ACB. De hecho, defiende la existencia de un «elemento moderador» en los ascensos para evitar «situaciones catastróficas» con aquellos equipos que puedan alcanzar la primera categoría «sin capacidad económica». No se pronunció, sin embargo, sobre la presencia de clubes arruinados que mantienen su lugar en la elite protegidos por el canon pagado en su momento.



Con todo, la ACB asume que es hora de mover ficha. «Tenemos que revisar la manera de trabajar», apunta Roca. La asociación de clubes quiere salir del embrollo limando las cantidades fijadas (superiores a los tres millones de euros actualmente) y, aunque Competencia marcará las directrices, ya se han producido contactos para buscar el consenso entre todos los agentes del baloncesto español.



«Es una decisión que tenemos asumida en ACB. Se ha hablado de esto en la Asamblea General y los clubes están alineados. Tenemos que reducir el canon. La decisión final se tomará en concordancia con la FEB y con el asentimiento del CSD», explica.



Este acercamiento se produce ahora, cuando el convenio de colaboración entre ACB y FEB lleva años vencido. La ofensiva del Tizona y la llegada de Jorge Garbajosa al Edificio Bronce permiten reactivar un tema que Roca no veía importante en la época de José Luis Sáez al frente de la Federación Española. «Entonces no tuvimos la oportunidad de llegar a acuerdos porque en aquel momento no había una situación que nos impulsara de manera tan directa como ocurre actualmente», reconoce.



Por eso, ACB ha optado por acelerar su estrategia. «Coincido con Garbajosa en lo fundamental. Los dos vemos los retos del baloncesto más o menos de la misma manera», valora un Roca optimista a pesar de las diferencias aún existentes. «Debemos acercarnos más en algunas cuestiones, pero no hay nada que me lleve a pensar que habrá problemas para llegar a acuerdos con la FEB», zanja.