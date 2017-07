ACB rebaja sus pretensiones y allana el camino al CB Miraflores

BURGOS

El CB Miraflores cada vez está más cerca de convertirse en equipo de la liga ACB. Aunque la situación aún puede sufrir giros bruscos en los próximos días, el escenario planteado favorece los intereses del conjunto burgalés.



La reunión mantenida en la tarde de ayer por la patronal de clubes y la Federación Española de Baloncesto sirvió para avanzar, por fin, en las negociaciones abiertas para dar forma a la nueva regulación referente a los ascensos y descensos.



Fue un encuentro a dos bandas «largo y tenso», pero fructífero. En esta reunión no hubo representación del Consejo Superior de Deportes. El presidente de este organismo, José Ramón Lete, conocerá todos los detalles en la próxima convocatoria fijada para el viernes, día 7 de julio.



Todavía no hay un acuerdo cerrado, si bien hay motivos para el optimismo alrededor de un CB Miraflores que mantiene la calma porque hay más factores a tener en cuenta. Además, algunos actores principales no han dicho su última palabra.



De momento, es seguro que la ACB ha rebajado sus pretensiones. La patronal planteó en su última asamblea que, en caso de no producirse un acuerdo inmediato con la FEB, obligaría a los equipos ascendidos a cubrir un depósito de 1.9 millones y a cumplir con un presupuesto mínimo de 2.3 millones de euros. Tras la reunión de ayer las condiciones puestas encima de la mesa serían más laxas y asequibles para el club burgalés.



De esta forma, la adquisición del denominado ‘valor de participación’ se dividiría en varias anualidades y también se reduciría la inversión mínima exigida a los equipos para dar forma a sus proyectos deportivos. Estas facilidades propuestas en la financiación son el empujón definitivo para un CB Miraflores que estaría en condiciones de competir en la máxima categoría si finalmente se rubrica el acuerdo.



Sin embargo, aún quedan varios flecos por concretar. La ACB negocia con la FEB y el CSD y, simultáneamente, debe apaciguar su guerra interna. Los ejecutivos de la patronal hacen equilibrios sobre un cable muy fino que aún puede romperse. Y es que la asamblea de la Asociación de Clubes deberá refrendar el próximo lunes los términos acordados en la reunión de ayer.



Una tarea muy complicada, pero a la ACB no le queda otro remedio que ajustarse a la resolución emitida el pasado mes de abril por Competencia a instancias de la denuncia realizada en su día por el CB Tizona.

La acción del club burgalés ha puesto el sistema patas arriba y deja a la elite sin margen de maniobra. La eliminación del canon de acceso es una realidad y los avances protagonizados ayer se ajustan a las directrices marcadas por el organismo. Aunque queda un trecho por completar, la meta está más cerca.