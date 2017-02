La nueva directiva del Burgos CF sigue trabajando en varias direcciones, aunque insiste en que la prioridad es que el equipo salve la categoría y permanezca en Segunda División B. Un descenso mandaría al traste todos los proyectos de futuro. A partir de ahí se podrán poner en marcha los ambiciosos planes que los dirigentes tienen en mente. El primero será el de convertir el club en SAD y después llegará el resto.



Durante la campaña electoral, la candidatura de José Luis García insistió en varias ocasiones en la necesidad de que el club tuviera una ciudad deportiva. Desde la entidad blanquinegra se asegura que existen varias opciones. Una de ellas es la de llegar a un acuerdo con el Burgos Promesas para que los equipos blanquinegros puedan utilizar Castañares. La relación entre ambas directivas es excelente y es algo que desde el Burgos no descartan. De hecho, ha habido alguna reunión en la que se ha tratado este tema.



Otra de las vías sigue siendo la de Tardajos. Los mandatarios burgalesistas estuvieron viendo las actuales instalaciones del municipio burgalés y los terrenos adyacentes en los que se podría construir una ciudad deportiva. La directiva ha hablado con el alcalde de la localidad y con el concejal responsable. Asimismo, los blanquinegros también han visitado otros terrenos donde existe la posibilidad de crear unas instalaciones adecuadas.



No obstante, la SAD es indispensable para que el Burgos CF acometa este proyecto.Si no hay SAD no habrá ciudad deportiva, ya que los dirigentes no quieren endeudar el club bajo ningún concepto.



Así las cosas, lo deportivo centra la actualidad blanquinegra. Una vez que el equipo consolide su permanencia en la división de bronce comenzarán a dar pasos hacia adelante. Una de las tareas pendientes es también la de realizar una asamblea informativa en la que explicarán a los socios cómo está el club en estos momentos.



Durante la campaña, ambas candidaturas ya hablaron de que la deuda aumentaría este curso, ya que iba a ser imposible cubrir el presupuesto planificado. Félix Sancho habló en varias ocasiones de un incremento del déficit de entre 120.000 y 150.000 euros. La actual directiva no habla de cifras, aunque señala que se han encontrado con «otro desfase» que no tenían previsto en principio. Lo que dejan claro es que eso no quiere decir que la anterior directiva se haya llevado nada, sino que no se alcanzarán las previsiones que hicieron.



Por este motivo y por muchos otros, la junta blanquinegra quiere explicar a sus abonados como se encuentra actualmente el Burgos CF, aunque también será cuando el equipo tenga más que encarrilada su permanencia en la categoría, ya que no quieren que los temas administrativos o económicos se mezclen con los deportivos.