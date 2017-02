BURGOS CF 2 – CELTA DE VIGO B 0



Árbitro: Soto Grado (comité riojano). Mostró cartulina amarilla a los locales Odei y Jorge Fernández, así como a los visitantes Alende, Mera y Gus.

Goles: 1-0, min. 47: Adrián y 2-0, min. 61: Adrián.

Burgos CF (2): Toni, Andrés, Dani Gómez, Odei, Popa, Cusi, Armiche (Fito Miranda, min. 76), Carlos Ramos (Ramiro, min. 73), Adrián (Germán, min. 81), Chevi y Jorge Fernández.

Celta de Vigo B (0): Néstor, Kevin, Samuel, Roger, Alende, Borja Fernández (Dani Molina, min. 69), Mera (Joao, min. 64), Brais, Borja Iglesias, Gus e Hicham.

Un Burgos CF liderado por el corazón y los goles de Adrián superó a un Celta B al que Manix Mandiola puso el cartel de «mejor equipo del grupo» y que acabó frustrado ante un oponente muy bien plantado sobre el terreno de juego y que supo parar su potencial ofensivo.



El cuadro blanquinegro volvió a hacer un partido notable, en la línea del que protagonizó ante el Racing de Santander. Los fichajes de invierno han dado empaque a un equipo que no solo compite, sino que lo hace de tú a tú ante uno de los equipos más talentosos del grupo.



Los dos goles dieron un especial protagonismo a Adrián, incansable en el trabajo y ayer una pesadilla para la defensa celeste. Le robó la cartera al guardameta en el primer gol y se sacó de la chistera un remate imposible en el segundo. Fue la punta de lanza de un Burgos CF que mostró esa fiabilidad de la que presume Mandiola y al que los refuerzos le han cambiado.



Ayer los tres fueron titulares y tuvieron un importante papel en la victoria. Odei y Popa, quienes bailaron con la más fea, el pichichi del grupo Borja Iglesias, se mostraron sólidos y contundentes en todas las acciones, mientras que el dinamismo de Chevi dio oxígeno al centro del campo burgalesista.



Los blanquinegros tiraron a la lona a su oponente en el inicio de la segunda parte. Tras el primer mazazo el conjunto vigués se recompuso.El segundo tuvo un mayor efecto y el Celta B no se llegó a recuperar en todo el choque. Los célticos se llegaron a desesperar, algo inhabitual en un conjunto con las ideas claras y jugadores llamados a jugar en breve en superiores categorías. Pero el Burgos CF no solo fue capaz de hacer dos goles y hacer daño a su oponente, sino que además le hizo peor y no tuvo que sufrir en exceso para llevarse los puntos.



La distancia con el descenso directo es ya de 7 puntos, mientras que la posición de play out está a 3. Tiene 7 equipos por detrás, a 1 punto el undécimo puesto y a 2 el décimo, algo impensable hace tres meses.



Susto inicial

El choque se pudo complicar a las primeras de cambio. El Celta B estuvo muy cerca de conseguir el primero cuando no habían transcurrido ni 2 minutos de juego. Roger peinó el balón en un saque de esquina y Odei salvó bajo palos cuando el gol parecía inevitable. Los primeros minutos tuvieron color celeste, aunque el Burgos CF fue ganando presencia en el juego conforme fue avanzando el reloj. El Celta B combinaba con soltura y tenía en Borja Iglesias su referencia ofensiva. Los gallegos asustaban. No rifaban ningún balón y eran dueños de la posesión, aunque la consistencia de los de casa iba en aumento.



La segunda gran ocasión del partido fue para el Burgos. Y fue muy clara. Un error en cadena de la defensa viguesa tras un centro por la banda derecha acabó en los pies de Jorge Fernández, que sacó un zurdazo que llevaba camino de gol, aunque Néstor evitó el primero de la tarde con una gran mano.



A partir de este momento, el choque se igualó por completo. La circulación de balón de los visitantes perdió efectividad y en un par de ocasiones estuvo cerca de cometer errores graves en la salida del balón. Los minutos fueron avanzando sin que ninguno de los dos contendientes creara verdadero peligro.

Lo positivo es que el Burgos daba muestras de solidez en todas las líneas y su adversario comenzaba a tener dudas. En la reanudación llegaron los goles.



El exceso de confianza de Néstor puso en bandeja el primero a los locales. Quiso recortar a Adrián en el área pequeña, el canario había tomado nota de una jugada similar que sucedió en la primera mitad, robó el balón y marcó a placer.



El 1-0 espoleó a los vigueses que, heridos en el orgullo, buscaron el empate.Dieron un paso adelante y crearon dos ocasiones de mucho peligro. Borja Iglesias fue protagonista en ambas. En la primera asistió a un compañero para que la empujara a la red, pero estaba en fuera de juego. En la segunda, la más clara, se quedó solo delante de Toni tras un error de Odei, pero el portero jerezano le ganó en el mano a mano.



A los 7 minutos llegó el segundo. En una falta lateral, Jorge Fernández puso el balón en el pico del área pequeña, donde Adrián conectó un remate imposible sin que el balón tocara el césped que batió a Néstor por segunda vez.



El Burgos CF tenía la sartén por el mango. El gol hizo daño a unCelta B que comenzó a desesperarse. Perdió fluidez y es que las prisas le convirtieron en un equipo errático y demasiado directo. La solidez defensiva de los blanquinegros, que el último cuarto de hora defendió con tres centrales tras la salida al terreno de juego de Ramiro Mayor en sustitución de un Carlos Ramos tocado.



Los blanquinegros buscaban una contra que cerrara definitivamente el choque. El balón merodeaba continuamente los dominios de Toni Lechuga, aunque las ocasiones de peligro no llegaban.



Los minutos fueron pasando sin que nada reseñable sucediera sobre el césped de El Plantío. Al Celta B le comenzaba a faltar el oxígeno y llegó a los últimos minutos con poco fuelle y fatigado. El marcador no se movió y el cuadro local logró una victoria que supone algo más que tres puntos.