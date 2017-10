Adrián ya ve la luz al final del túnel. Ha pasado un verano complicado con cambio de equipo incluido y una lesión de pubis que se ha convertido en un quebradero de cabeza continuo. Acabó la pasada campaña tocado. Forzó para echar una mano al equipo y tuvo la renovación encima de la mesa. Se decantó por el Melilla, con el que rescindió a los pocos días y regresó al Burgos CF, que sabía que no podría contar con el delantero en la primera fase de la competición.



Sin embargo, su recuperación está ya en la recta final y al insular se le ha podido ver trabajando con el grupo en varios entrenamientos. Ya golpea a puerta y sus sensaciones son cada vez mejores.Le queda muy poco para tener el alta médica y, a partir de ahí, luchar codo con codo por un puesto en el once inicial.



El pichichi blanquinegro de las dos últimas campañas está deseoso de regresar a los terrenos de juego, aunque serán los médicos los que marcarán los plazos. La rehabilitación ha ido por la senda adecuada y ahora solo falta que las molestias queden en el olvido cuando vuelva a competir.



Aún no es uno más y combina el trabajo individual con el colectivo. Todo indica que en los próximos días podría entrenar al ritmo de sus compañeros, por lo que la enfermería blanquinegra quedaría vacía.



El equipo está teniendo problemas con el gol y el regreso de Adrián sería un soplo de aire fresco, una opción más en los puestos de ataque, lo que aumentaría el margen de maniobra de Patxi Salinas en los partidos.



Sin embargo, la falta de ritmo será el principal problema del canario una vez esté totalmente recuperado de su lesión.El último partido que jugó fue en Linares el 28 de mayo y posteriormente la mayor parte de los entrenamientos han sido en solitario. El partido de Copa Federación de la próxima semana ante el Real Ávila puede convertirse en una buena oportunidad para su regreso. No obstante, serán los servicios médicos los que determinen la vuelta del canario