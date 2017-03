El Burgos CF regresa hoy al trabajo, aunque la primera sesión la realizará lejos de la capital burgalesa, concretamente en Vitoria. Y es que el conjunto blanquinegro juega hoy a partir de las 11,00 horas un amistoso contra el Alavés en Mendizorrotza. El cuerpo técnico se lo toma como un entrenamiento más en el que repartirá los minutos y está previsto que cada integrante de la plantilla juegue 45 minutos.



Dos son los hombres que están descartados para el choque, Cusi, lesionado y Popa, con la selección de Rumanía sub 21, mientras que hay otros dos que aún están entre algodones, Adrián y Armiche. Los planes con el primero eran que comenzara hoy a trabajar con el grupo, aunque no está claro que vaya a jugar el mismo número de minutos que sus compañeros. El pichichi blanquinegro ha sufrido un problema en el pubis y Mandiola tiene previsto conversar con el jugador antes de tomar una decisión definitiva.



En el mismo caso está Armiche. El también canario arrastra una sobrecarga muscular que no acaba de desaparecer. No jugó ni un solo minuto ante el Lealtad por precaución, aunque no está claro que hoy pueda ser uno más. Es otro de los hombres con los que hablará Mandiola antes de que se inicie el choque.



Con el resto tratará de repartir los minutos, incluido Prosi. Regresó en el choque ante el Racing de Ferrol y también jugó contra el Izarra, ante el que vio la quinta amarilla del curso, lo que provocó que se perdiera el choque en Villaviciosa. El parón fue obligado, aunque le ha venido bien para recuperarse.



TRES JUVENILES

Tres serán los futbolistas del conjunto juvenil que viajen con el primer equipo. Campos, Varona e Israel han sido convocados para esta cita y es seguro que tendrán minutos. Mandiola ha preferido jugadores de corte defensivo, que es de lo que más carece en estos momentos. En ataque tiene variantes y futbolistas como Montero o Fito, faltos de ritmo, o Germán Marijuán, que no está teniendo minutos en competición oficial y estos encuentros le vienen bien para mantener la forma.



También viajarán los tres porteros y, como ocurrió en el anterior amistoso ante el Real Valladolid, jugarán algo más de media hora cada uno.



El equipo volverá a entrenar mañana y lo hará en Castañares, tal y como estaba previsto en el inicio de la semana. Los planes de los blanquinegros eran que hoy el equipo se ejercitara en las instalaciones del Burgos Promesas, aunque el lunes surgió la posibilidad de jugar en Vitoria y Manix Mandiola la vio con buenos ojos.