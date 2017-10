Adrián González completa el Burgos BH

El Burgos BH tiene ya cerrada la plantilla de cara a una próxima campaña en la que subirá un escalón deportivo y pasará a ser Profesional Continental. El burgalés Adrián González se convertirá en el 16º corredor del equipo y José Cabedo, hermano de Óscar, uno de los últimos fichajes del conjunto burgalés, será el director que se sume al organigrama técnico. El puzzle está completo y existen corredores con experiencia en el World Tour y jóvenes ciclistas que buscan su oportunidad en el profesionalismo. El equipo es una mezcla que Julio Andrés Izquierdo confía que dé resultados.



Finalmente el manager general de la escuadra castellana le ha hecho un hueco a Adrián González. El equipo debía tener representación burgalesa y el ex del Murias era el mejor colocado. Continuará en el pelotón profesional después de tres temporadas en el conjunto vasco y además subirá de categoría.



Las conversaciones entre ambas partes comenzaron hace un par de semanas y han llegado a buen puerto en los últimos días. El acuerdo aún no está sellado, ya que el ciclista se encuentra de vacaciones, aunque Izquierdo da por hecho que estará en la plantilla.



Es un hombre de equipo ya con experiencia en la elite y que, además de arropar a los líderes, tiene una buena punta de velocidad sobre todo en grupo reducidos.



La apuesta en el apartado técnico será José Cabedo, un hombre de experiencia detrás del volante, que ha dirigido hasta la fecha al exitoso equipo de juveniles Castillo de Onda, y que también es el organizador de la Volta a Castelló para la categoría sub 23.



Será un importante apoyo para Julio Andrés Izquierdo y Darío Hernández. Se convertirá en la mano derecha del manager y será de gran ayuda para que el joven director madrileño vaya subiendo escalones y ganando experiencia en el mundo del ciclismo.



Así las cosas, en la plantilla del Burgos BH de cara a la próxima temporada habrá 10 caras nuevas y 6 renovaciones. Hombres como Mamykin o Mendes están llamados a ser la punta de lanza de una escuadra que contará con ciclistas de calidad y sobrada experiencia como Simón, Ezquerra, Herklotz o Rubio.