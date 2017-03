La participación de Adrián Hernández en el choque de mañana está en el aire. La intención del cuerpo técnico es darle descanso, ya que tiene un problema en el pubis, aunque Mandiola aún no ha tomado la decisión. El miércoles no concluyó la sesión y ayer tampoco estuvo con el resto de sus compañeros.«Si podemos rescatar alguno de los que salen de las lesiones (Fito Miranda y Montero) igual prescindimos de él. Pero no tomaremos la decisión hasta última hora», comentó el técnico vasco después del entrenamiento en Castañares.



Todo indica que se trata de un problema menor, pero el jugador acaba dolorido cada partido. Las molestias vienen de lejos, aunque ha sido esta semana cuando el canario ha decidido parar para solucionar la situación. Se ha puesto en manos de los fisioterapeutas y será hoy cuando Mandiola tome una decisión sobre su inclusión en la convocatoria.



«Si fuera el último partido de liga jugaría, pero quedan más encuentros y además es un campo de hierba artificial que para una lesión de este tipo tampoco va muy bien. En un principio vamos a aprovechar para que durante unos días entrene aparte, que se trate y se recupere en la medida de lo posible», explica el entrenador burgalesista.



En el otro lado de la balanza está Fito Miranda. El parte médico que facilitó el club la semana pasada hablaba de un periodo de recuperación de entre 3 y 4 semanas. Sin embargo, las sensaciones del jugador catalán son mucho mejores de lo esperado y si el miércoles se ejercitó con cierta precaución, ayer trabajó con el grupo con total normalidad. Si está en condiciones de entrar en la convocatoria, Adrián se quedará en Burgos y descansará.



El que parece que está también recuperado es Álvaro Montero. También se entrenó junto al resto de los compañeros y completó el entrenamiento sin problemas. Es un jugador con el que el cuerpo técnico quería contar de cara a estas dos salidas, debido a que puede aportar muchos en campos como Merkatondoa y Les Caleyes.



PROSI. El que sigue con molestias musculares es el mediocentro asturiano, aunque parece que es algo habitual al haber tenido anteriormente un problema muscular que se le alargó durante semanas. No obstante, se espera que viaje y que además sea titular en el partido de mañana. «Se le carga la zona, porque ha estado tiempo parado, pero creo que estará», expuso Mandiola.

Popa podrá jugar el partido ante el Lealtad

El central rumano Razvan Stefan Popa podrá jugar el partido del próximo 19 de marzo en Villaviciosa el partido ante el Lealtad. El defensor está convocado con la selección sub 21 y debía presentarse ese mismo día a las 16,30 horas en Marbella. Popa se ha puesto en contacto con el seleccionador y la federación rumana, que le han dado permiso para incorporarse más tarde.

El futbolista jugará en Villaviciosa el domingo 19. Previsiblemente, el choque se disputará a las 12,00 horas, ya que el Lealtad suele jugar en este horario cuando juega en su feudo. Una vez concluido el partido, Popa se desplazará hasta Madrid y después cogerá un tren que le lleve a tierras malagueñas para incorporarse a la concentración de la selección rumana.

El que se perderá será el siguiente compromiso liguero ante el Real Valladolid B, que se disputará el domingo 26 de marzo en El Plantío. Su ausencia se alargará hasta el 28 de marzo. En este periodo de tiempo el combinado rumano tiene previsto jugar dos encuentros amistosos, uno el 21 ante Rusia y otro el 27 contra Dinamarca.