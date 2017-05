La afición también juega

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria está empeñado en que El Plantío vuelva a ser la olla a presión de principios de la década. El equipo azul recogió el testigo de los años gloriosos del Autocid y, aunque la afición respaldó desde el inicio al nuevo proyecto, éste suspira por recuperar la magia que solía desprender el pabellón.



Para ello, no hay mejor reclamo que la disputa de un play off a ACB. Después de las grandes desilusiones acumuladas en los despachos, la reciente sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia traerá (antes o después) un nuevo orden al baloncesto español.

Tanto como si se elimina el canon de manera inmediata como si la ACB rebaja sus pretensiones mientras gana tiempo con sus recursos, la puerta de la elite está abierta. Y el San Pablo Inmobiliaria quiere lograr el éxito con la ayuda de sus aficionados.



Por eso, el CB Miraflores quiere convencer a los desencantados y atraer a los dubitativos. La ocasión lo merece y el proyecto lo necesita para evitar que la fase final sea deficitaria, tal y como ocurrió el pasado curso. «Tuvimos más abonados durante la Liga que en el play off y es algo que llama la atención», explica Félix Sancho.



El vicepresidente y patrocinador hace un llamamiento para que las butacas de El Plantío se llenen en el doble compromiso a salvar este fin de semana frente al Melilla -viernes a las 21,00 horas y domingo a las 20,00 horas (para no coincidir con el Burgos CF)-. «Creemos que no hay mayor atractivo que la posibilidad de jugar en ACB. Es el mayor espectáculo deportivo que puede ofrecer la ciudad actualmente y queremos que el pabellón sea una fiesta», explica.



Las combinaciones dadas en la última jornada emparejaron al San Pablo Inmobiliaria con el Melilla Baloncesto, uno de los grandes favoritos que tendrá la opción de recuperar esta condición tras una irregular temporada. La presencia del decano es otro aliciente para una eliminatoria en la que el factor cancha puede jugar un papel decisivo. «Estamos ante los play offs más igualados de la LEB», valora Albano Martínez.



El director deportivo azul asegura que el CB Miraflores «respeta» a un rival que ya logró el ascenso deportivo el pasado curso, pero aclara que el bloque local «no tiene miedo» a su potente adversario de turno. «Llegamos a la fase de ascenso en buenas condiciones, tanto en el aspecto anímico como en el físico», resalta.



No en vano, el bloque dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ acumula ocho victorias en los últimos nueve encuentros disputados, el mejor aval para afrontar con ánimo la cita decisiva del curso. Y con la ayuda de la afición todo será más fácil. «Les vamos a necesitar», reconoce un Albano que vende «ilusión» de cara a unas eliminatorias que deben ser un motivo «de unión» con la grada.



Con el fin de atraer a los aficionados, el CB Miraflores ha lanzado un pack para los dos primeros partidos y para un hipotético desempate al precio de 25 euros para los abonados y de 35 euros para el resto aficionados. Las entradas sueltas costarán 15 euros para aquellos aficionados con carnet de Liga Regular y 20 euros para los que se sumen a la causa azul en el play off.



Las taquillas del polideportivo El Plantío abrirán de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. A partir de mañana, miércoles, el horario se adelanta a las 10,00 horas. Los abonados deberán acudir con su carnet y tendrán su butaca reservada hasta el viernes a las 14,00 horas (o llamando al teléfono 609 13 67 56). La tarde de partido la atención al público se fija a partir de las 17,00 horas.