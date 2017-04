Albano: «Hay que mantener una cara alegre y transmitir ilusión»

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria llega al momento cumbre de la temporada en disposición de aspirar a la máximo. Aunque la reciente derrota en Orense escoció en el seno del club, el proyecto mantiene la ambición y la ilusión por lo que pueda venir en el futuro. El CB Miraflores asume la responsabilidad del reto adquirido sin perder la calma ni la perspectiva. Su director deportivo, Albano Martínez, subraya la destacada trayectoria descrita hasta el momento por el equipo azul y los resultados conseguidos desde que Epi tomara el mando de la nave.



Pregunta.- ¿Cómo encara el club la fase decisiva del curso?

Respuesta.- En estos momentos hay que mantener una cara alegre y transmitir ilusión. Somos un equipo que ha cometido errores, pero también ha protagonizado muchos aciertos. Quedan tres partidos y aspiramos a luchar por todo. Eso es importante. Somos conscientes de que no dependemos de nosotros, pero hay que ser optimistas y pensar que pueden darse ciertas carambolas favorables si ganamos nuestros partidos. Todo empieza por el de este domingo ante el Huesca, el más importante de la temporada porque es el inmediato.



P.- ¿Qué importancia tienen los 100 puntos anotados frente al Clavijo después del mal partido realizado en ataque ante el Orense?

R.- A lo largo de la temporada hay días muy buenos y otros que no lo son tanto. En Orense no salieron bien las cosas en una noche rara. Que el rival nos deje en 58 puntos es difícil y hay que valorar que el rival también juega. Nosotros no estuvimos finos de cara aro y no hay que darle más vueltas. Se perdió un partido importante, pero una vez que ocurre hay que aprender la lección y pensar en el siguiente compromiso. La respuesta del equipo ante el Clavijo fue buena y asumimos que nuestra apuesta ofensiva implica que, a veces, los contrarios también metan muchos puntos.



P.- A pesar de que el proyecto del CB Miraflores es joven, ¿se consideran ya un referente de la categoría?

R.- Muchas veces nos aplican la herencia del CB Tizona y nos comparan con aquel equipo. Lo aceptamos porque muchas cosas buenas del CB Miraflores las conseguimos gracias a ellos y asumimos la responsabilidad en tanto que nos consideramos un club ambicioso. Creo que no luchamos en las mismas condiciones que el Tizona en su momento, pero nosotros competimos al máximo con al apoyo de una afición increíble. Tenemos muchos valores añadidos que nos permiten suplir las carencias que podamos tener con respecto a otros equipos más poderosos.



P.- La ambición y la responsabilidad arrastran una presión que es nueva para el CB Miraflores.

R.- Hay que actuar con naturalidad. No podemos pensar más allá del partido ante el Huesca porque no depende de nosotros. Daremos el máximo por responsabilidad y para estar preparados para lo que pueda ocurrir.



P.- El play off de ascenso se presenta apasionante.

R.- La de este año es una de las ligas más igualadas de la historia de la LEB. Los líderes han perdido muchos partidos, cuando lo normal es que los dos primeros se destaquen con claridad. El play off será muy difícil porque habrá cocos como Palencia o Melilla, equipos con auténticos plantillones.



P.- Este era el año de la confirmación del proyecto. ¿Se dan por satisfechos con el rendimiento mostrado hasta ahora?

R.- Lo ocurrido la pasada campaña fue muy bonito y todos hubiéramos firmado un año así. La incertidumbre y la duda dieron paso a la expectativa y todo fue increíble. Esta campaña había que consolidar el proyecto y lo estamos consiguiendo, aunque hay que seguir luchando. Poco a poco, con la cabeza fría.



P.- Todo gira en torno a Epi. El entrenador es el único miembro del club con contrato garantizado para la próxima temporada. ¿Es ésta la mejor muestra de confianza en la apuesta iniciada en su día?

R.- Esa confianza está intacta. Su trabajo es incuestionable y los resultados están ahí. El tenía claro el concepto de juego que quería aplicar y lo ha conseguido con la ayuda de su cuerpo técnico. Está implantando su seña de identidad y estamos muy contentos con él.



P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Tenemos que ser ambiciosos. Quiero mandar un mensaje de ánimo a la afición y a las empresas para que nos ayuden en este tramo final de temporada. Se trata de aunar esfuerzos porque entre todos creceremos un poco más. Sin embargo, el futuro pasa por el partido ante el Huesca y por estar preparados para lo que pueda venir.



P.- ¿La inminente resolución de Competencia puede distraer al equipo y confundir al entorno?

R.- Por el momento todo es rumorología y nosotros debemos limitarnos a trabajar como venimos haciendo hasta ahora. Queremos quedar lo más arriba posible por el bien del equipo y estar preparados. El club tiene avanzado el proceso de conversión en SAD y todas esas gestiones van de forma paralela al aspecto deportivo. Todo ello no debe influir en el equipo, el cual debe estar centrado únicamente en el Huesca. Después, solo hay que pensar en el Cáceres. Y luego, en el Palencia. Después, veremos dónde estamos.