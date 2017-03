Alberto Contador: "Aún tengo cuerda y mucha ilusión para rato"

La casaca roja, con tonos negros, lo identifica esta temporada. Alberto Contador, a los 34 años, sigue siendo uno de los mejores ciclistas del mundo; de los pocos (quizá, con él, tres o cuatro) que creen que tienen un Tour en las piernas. En julio, desde Düsseldorf, de donde parte la ronda francesa del 2017, volverá a pelear por el triunfo en París para retornar a lo más alto del podio de los Campos Elíseos. Hace 10 años logró su primer Tour. Solo un ciclista en la historia ha conseguido ganar la mejor carrera del mundo con una década de diferencia. Fue toda una leyenda de este deporte, Gino Bartali, el salvador de los judíos, que venció en los Tours de 1938 y 1948.

–¿Se le ve mucho más feliz que el año pasado, cuando corría en el conjunto Tinkoff?

–La realidad es que estoy muy gusto en el conjunto Trek y las cosas están saliendo muy bien, a pesar de los segundos puestos que he obtenido hasta ahora. No puedo esconder que me habría gustado ser el primero en la Vuelta a Andalucía, que no era un objetivo, o en la París-Niza, que sí quería ganar y donde me quedé a solo dos segundos del triunfo. Pero estoy muy feliz, me vuelvo a encontrar perfecto físicamente y me muevo con mis compañeros en un ambiente fenomenal, y eso se nota en los resultados.

–¿Quizás era porque en su anterior equipo hasta lo atacaban sus propios compañeros?

--Eso yo no lo he dicho nunca. Y tampoco era para tanto. Pero aquí, en el Trek, todo está muy claro. Aquí, en todo momento, todos los corredores saben el papel que deben desempeñar. Y está claro que todo sale mucho más fácil si los ciclistas vamos en una misma dirección. En cambio, todo se complica cuando los objetivos no son claros. Ahora, en mi nuevo equipo, no es el caso. Todo está estructurado. Hay corredores que saben que deben tratar de ganar otras carreras. Y yo estoy muy contento con ello.

-¿A los 34 años pesan las piernas?

–No es mi caso; ni mucho menos. Si me pesasen las piernas no estaría esta semana disputando la Volta a Cataluña. Lo que sí destacaría de esta temporada, a diferencia de otros años, es que me lo estoy tomando con más tranquilidad, ya que no quiero acabar el primer bloque de la temporada con fatiga. Ahora, al acabar la Volta, acudo a la Vuelta al País Vasco. Después pararé hasta junio con la intención de acabar de preparar el Tour en el Critérium del Dauphiné. Pero quiero llegar a la ronda francesa mucho más fresco que otros años. No deseo estresarme. Y ello es lo que tengo en la cabeza. Por eso aceptó estos segundos puestos que he sumado hasta ahora. Veo que mi rendimiento ha sido óptimo y con esto me quedo.

–El año pasado, después de ganar la primera etapa del Critérium del Dauphiné, pareció que bajaba su rendimiento y en el Tour apenas se le pudo ver después de caerse durante la primera etapa.

–El Dauphiné del año pasado comenzó con una cronoescalada que gané porque era ideal para mí. El resto de los días, en cuanto comenzó la montaña, realmente noté unas sensaciones extrañas. No es que no me funcionaran las piernas, pero no iban al rendimiento que yo deseaba. Posiblemente noté algo de fatiga. Creo que fue propicionada por un sobreentrenamiento en el Teide. Posiblment no asimilé todo el trabajo realizado en Tenerife. Por eso, este año quiero llegar mucho más fresco al Tour.

–¿Se ve ganando en París?

–Estoy convencido de que tengo opciones para ganar el Tour. Tengo que admitir que hay un ciclista mucho más favorito que los demás, que es Chris Froome y seguramente hay quien pueda pensar que yo en el pasado tenía más opciones. Pero sí, mi trabajo se encamina a volver a ganar el Tour. No será fácil porque también está Nairo Quintana, que llegará tras correr el Giro. Si lo plantea bien no tiene por qué pasarle factura.

–¿Es su última temporada?

–Aún tengo cuerda y mucha ilusión para rato. Mi intención es irme planteando las cosas año a año. Pero, por ahora, todo marcha estupendamente por lo que creo que todavía no ha llegado el momento de parar.