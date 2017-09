Aleix Espargaró critica "la barbarie democrática" contra Cataluña

El piloto Aleix Espargaró se ha pronunciado como ningún otro piloto contra la actuación policial en Cataluña. Lo ha hecho por Twitter en un mensaje muy contundente, después de ser interpelado por un tuitero sobre su silencio y un supuesto miedo. "Ningún miedo. Estoy 100% a favor del derecho a decidir y totalmente en contra de la barbarie que está haciendo contra la democracia el Gobierno español!".

Cap por! Estic 100% a favor del dret a decidir i totalment en contra de la barbarie que estar fent contra la democracia el govern Espanyol! https://t.co/6I5LHvceTR — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 21 de septiembre de 2017

Espargaró, nacido en Granollers hace 28 años, nunca ha titubeado a la hora de posicionarse políticamente, a diferencia de la mayoría de pilotos de MotoGP, que rehúyen al máximo el tema en cuanto aparece en la conversación pública. Espargaró ha retuiteado también el link sobre dónde votar que ha difundido el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Maverick Viñales renunció a hablar de ello en las ruedas de prensa previas al GP de Aragón que se disputa este fin de semana. Y Marc Márquez, presionado en una entrevista en 'El Mundo' sobre si le preocupaba lo que sucede en Cataunya, dijo: "Me preocupa, está claro, como le preocupa a toda la sociedad, pero es un tema en el que no me voy a mojar. Me afecta como ciudadano, pero no entiendo lo suficiente. Prefiero guardarme mi opinión y verlas venir, a ver qué pasa".