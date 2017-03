Pablo Alfaro es desde ayer el entrenador del CD Mirandés. El zaragozano ya dirigió ayer su primer entrenamiento como técnico rojillo.Se trata del cuarto inquilino del banquillo mirandesista en esta campaña por el que han pasado Carlos Terrazas, Claudio Barragán y Javier Álvarez de los Mozos, a quien ayer a primera hora de la mañana Alfredo de Miguel le comunicó que no seguía al frente del primer equipo.



El ex futbolista entre otros equipos del Real Zaragoza, Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla es el último cartucho de un CD Mirandés que ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria en la Segunda División.El partido ante el Huesca fue la gota que colmó el vaso y los dirigentes del club burgalés entendieron que debían dar un giro a la situación.



Alfaro tendrá 11 partidos por delante para salvar la complicada situación que vive la escuadra rojilla. De los últimos 12 partidos, el conjunto de Miranda solo ha ganado 1, aunque sigue estando relativamente cerca de la salvación.Solo tiene 4 puntos de desventaja con respecto al 18º plaza que marca la permanencia.



El debut del maño se producirá en una complicada plaza, el estadio del Levante, líder indiscutible de la categoría, que solo ha dejado escapar dos empates de su terreno de juego.



Su carrera en los banquillo la comenzó en la temporada 2009/10 con el Pontevedra en Segunda División B.Estuvo al frente del conjunto gallego los últimos 24 partidos de Liga y lo clasificó para el play off de ascenso. Tras un breve paso por la división de plata al frente del Recreativo de Huelva la temporada siguiente, el aragonés firmó con el Leganés, con el que logró la segunda posición en el grupo I de Segunda División B en la temporada 2012/13. También lucho por el ascenso con el cuadro pepinero. Estuvo al frente del Huesca en la 2013/14 y el siguiente curso entrenó al Marbella.



MENSAJE POSITIVO

Nada más concluir su primer entrenamiento, Pablo Alfaro pasó por la sala de prensa de Anduva, escenario de su presentación oficial. «Es un reto; le vamos a poner toda la ilusión y el énfasis. Por nosotros no va a quedar», señaló el maño en su primera comparecencia ante los medios locales.



El ex jugador mandó un mensaje positivo y está convencido de que sacarán la situación adelante. «Vengo con todas las ganas del mundo para ayudar todo lo que pueda. La esencia del Mirandés no hay que perderla y esos orígenes que siempre ha tenido este equipo son fundamentales», comentó el nuevo preparador de la escuadra burgalesa. Se identifica con esa filosofía que defiende el club castellano y asegura que se refleja en ella. Promete compromiso, aunque también es consciente de que tiene una complicada labor por delante. Pese a todo confía en los jugadores y en el trabajo diario.

Agradecimientos en la despedida de Javier Álvarez de los Mozos

Javier Álvarez de los Mozos de mostró muy agradecido al Mirandés y a todos los que conforman el club rojillo. «Quiero agradecer a todo el mundo lo feliz que me he sentido en Miranda de Ebro estos tres años. He sido tremendamente feliz y por eso estoy triste. Agradezco a Alfredo de Miguel su apoyo profesional y sobre todo el personal, y siento no haber correspondido como él esperaba. Sabe que no ha sido por dejadez o desinterés, sino porque la cosa no ha podido salir mejor», señaló en su despedida. Confía en que el Mirandés logre el objetivo de la salvación y asegura que irá a Soria a celebrarlo. Sorprendió a todos cuando aseguró que de los tres cargos que ha desempeñado en la entidad rojilla, primer entrenador, segundo entrenador y coordinador de las categorías inferiores, la que guarda con mayor cariño es la que tiene que ver con el fútbol base.