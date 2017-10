Algo más que un consuelo

BURGOS

El San Pablo Burgos se lame las heridas después de la dolorosa derrota encajada el pasado sábado frente al Movistar Estudiantes. Los azules desperdiciaron su primera gran oportunidad de estrenar el casillero de victorias en un terrorífico arranque de temporada que no da respiro.



Este revés asienta a los locales en la última plaza de la clasificación y deja un mal sabor de boca entre parte de la masa social del club. Sin embargo, la entidad mantiene la calma y la confianza en el proyecto deportivo. El San Pablo asume que el primer tercio de curso apenas ofrecerá ocasiones para sumar y confía en arañar algún resultado positivo antes de encarar el tramo decisivo de ‘su’ liga en las mejores condiciones posibles.



En este sentido, la entidad del Coliseum ve el vaso medio lleno. Aun reconociendo el último traspié y las dificultades encontradas en este inicio de curso, el equipo burgalés mantiene intactas sus opciones en la clasificación.



La brecha entre los tres grupos existentes dentro de la misma liga (los favoritos, los aspirantes al play off y los condenados a sufrir por la permanencia) cada vez es mayor y los burgaleses se encuentran en una situación idéntica a la de otros rivales directos como son el Betis y el Zaragoza.



Castellanos, sevillanos y maños cuentan por derrotas sus cuatro partidos hasta el momento, por lo que los locales solo han cedido terreno con respecto a un GBC que ya suma dos éxitos en su cuenta personal.



A esta relación hay que añadir, de momento, a un Joventut que tampoco ha ganado todavía. Eso sí, la Penya tiene aún pendiente su partido aplazado con el Estudiantes y dispone de una oportunidad para remontar el vuelo.



Todos los implicados han disputado encuentros ante algunos de los grandes favoritos, a la espera de que sus respectivos calendarios les ofrezcan un pequeño margen de maniobra.



«De momento, no estamos pagando tan caro la acumulación de derrotas y, por ahora, ser últimos de la clasificación no dice mucho», apunta el presidente del San Pablo Burgos. Félix Sancho mantiene su visión del proyecto a largo plazo y asume que el equipo azul necesita un «periodo de adaptación». «Estamos animados», insiste el dirigente, confiado en celebrar alguna victoria en los próximos compromisos a pesar de la complejidad de los cruces a disputar.



Así las cosas, el San Pablo Burgos invierte todas sus energías en mirar al futuro inmediato y este pasa por el partido que disputará el sábado a partir de las 20,00 horas con el Obradoiro en el Fontes do Sar. El choque ante el conjunto gallego, aunque exigente, supone una nueva oportunidad para el combinado dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’.

Thompson, máximo reboteador de la cuarta jornada

11 CAPTURAS. Deon Thompson fue uno de los jugadores destacados en el aspecto estadístico del último partido disputado por el San Pablo Burgos. El ala pívot californiano se destapó como el máximo reboteador de la cuarta jornada de la liga ACB, una mención que premia el buen hacer del equipo local en este apartado durante el encuentro frente al Estudiantes.



Thompson logró un total de 11 capturas (cinco defensivas y seis ofensivas), aunque su aportación bajo los aros no fue suficiente para que el equipo local lograra su primera victoria en el campeonato. El ‘21’ de los azules comparte protagonismo con el MVP de la jornada, Mateusz Ponitka (Tenerife, 34 créditos), con el base del Movistar Estudiantes Omar Cook (máximo asistente con 12 pases de canasta), con el alero del Unicaja Nemanja Nedovic como máximo anotador (22 puntos) y con el pívot del Obradoiro Artem Pustovyi gracias a los 4 tapones logrados frente al Barcelona en el Palau.



BARRERA, INDISPUESTO. La plantilla del San Pablo Burgos volvió ayer al trabajo después de disfrutar de una jornada de descanso con la ausencia de Álex Barrera por una inoportuna indisposición. El equipo se ejercitará toda la semana en El Plantío después de hacerlo en el Coliseum en las sesiones previas al duelo contra el Estudiantes.