Álvaro Ibáñez, campeón de España sub 23

Mejor imposible fue la actuación de la armada burgalesa en el Campeonato de España sub 23 de esgrima disputado este fin de semana en Torrejón de Ardoz. Doble fue la presencia del Saesbu en el podio de honor del Nacional. Álvaro Ibáñez se alzó con la medalla de oro y con el título en juego en espada, mientras que su compañero de escuadra Manuel Bargués conquistó el bronce.

Ambos superaron la ronda previa con pleno de victorias, lo que les permitió pasar a los cuadros de eliminación directa con los números 1 y 2 de la competición.

Los dos tiradores internacionales del Saesbu fueron avanzando hasta el cuadro de semifinales sin excesivos problemas. Allí Bargués se encontraba con Marc Andreu, tirador de Amposta, con el que perdía tras un igualado encuentro por un ajustado 15-13 adjudicándose la medalla de bronce.

Por su parte, Ibáñez se enfrentaba al madrileño Guillermo Sánchez. Tras ir por delante todo el encuentro su oponente igualó a 14. No se amilanó el burgalés, que buscó la victoria sin especulaciones pasando a la gran final. Allí le esperaba Andreu, con el que intercambió unos primeros tocados de toma de contacto. De inmediato el burgalés tomó definitivamente la iniciativa y desplegó todo un repertorio de excelentes acciones técnicas que no encontraron respuesta por parte del catalán, ganando por un contundente 15-4 y proclamándose nuevamente campeón de España tras haberlo hecho hace unos años en categoría cadete.

El título refrenda la excelente temporada del burgalés tras los dos bronces internacionales conseguidos en sendas Copas del Mundo que le permiten ocupar el tercer puesto del ranking mundial de la categoría.

16 fueron los tiradores desplazados a tierras madrileñas por el combinado de El Plantío, varios de ellos muy jóvenes -todavía en categoría infantil-. Tras la disputa de la ronda previa no pasaron el corte Alicia Martínez y Jorge Aarón Arnaiz.

En tablón de 64 se quedaban Iñigo Eguiluz, Diego López, Gonzalo Mahamud, Naiara Gadea Rodríguez y Lope Domínguez, este tras caer por un apretado 15-14. En el siguiente cuadro, el de 32, caían Blanca Gramage y Carlota Gil. Rodrigo Alegre perdía ante uno de los finalistas, Marc Andreu, en el tablón de los 16 mejores. El mismo en el que la revelación del torneo, una de las jóvenes promesas del equipo de la Sala de Esgrima Burgos y aún en categoría infantil, Javier de los Mozos, que cedía por un más que digno 15-9 ante el integrante del equipo nacional absoluto Eugeni Gavaldá.

Por su parte, Mónica Merino se quedaba de nuevo a las puertas de la medalla en un campeonato de España al perder en final de 8 con la vallisoletana Inés Martín, a la postre subcampeona del torneo femenino.