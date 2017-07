Álvaro Ibáñez cierra el curso en lo más alto del ranking de espada

BURGOS

Álvaro Ibáñez es una de las grandes esperanzas de futuro de la esgrima española pero, sobre todo, el burgalés ya es presente. El tirador de la Saesbu cierra la temporada como número uno del ranking nacional de espada, un éxito que premia la regularidad mostrada durante el ejercicio.



«Estoy contento porque acabar de esta manera es perfecto», señala. Ibáñez disfruta de este momento dulce, ya que el reconocimiento llega después de conseguir el doblete en el reciente Campeonato de España. «Me propuse hacerlo lo mejor posible, con la idea de aspirar al podio. Estuve concentrado, avancé rondas y al final, lo conseguí. Además, logramos también el título por equipos», valora.



El representante local vivió al máximo ese momento de «euforia», pero necesitó un margen de tiempo para asimilar el éxito. «Al principio no eres consciente de lo que has logrado y al día siguiente, aún en tensión, todavía no me lo creía», comenta.



De hecho, el Saesbu también ha visto recompensada su gran campaña al situar a tres representantes en el top 8 del escalafón nacional. El valenciano Manuel Bargues ha alcanzado el quinto puesto y el joven burgalés Rodrigo Alegre confirma su progresión al hacerse con el octavo puesto de la clasificación.



Ibáñez no para de acumular alegrías y, aunque la temporada española ya ha finalizado, el burgalés todavía debe poner la guinda a un curso para recordar. Tras su reciente experiencia en el Europeo, el tirador del Saesbu debutará próximamente en un Campeonato del Mundo para categoría absoluta. Leipzig (Alemania) será el escenario del estreno campeón de España, quien entrará en acción el 19 de julio -el 25 llegará el turno por equipos- con el objetivo de «aprender y disfrutar». «No me pongo metas muy altas en este campeonato porque es mi primer Mundial. Competir contra los mejores es la guinda a la temporada», reconoce.