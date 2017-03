BURGOS

Sabe el San Pablo Inmobiliaria que cada jornada supone una oportunidad y también un peligro. Sin embargo, nadie contaba hace un par de meses con el papel protagonista que ha adoptado el Barcelona B en la fase final de la temporada. El cuadro azulgrana, hundido en la tabla en la primera vuelta, exprimió su poder económico para reconducir la trayectoria y convertirse en una amenaza inesperada para los grandes.



La visita del filial azulgrana -El Plantío, 21,00 horas- pone en riesgo las ilusiones del proyecto burgalés. Las seis victorias acumuladas de forma consecutiva por el rival de turno reflejan su estado de forma y el nivel de confianza de un bloque tan bisoño como superado en el arranque de curso. «Este Barça no tiene nada que ver con el de la primera vuelta», advierte Epi, técnico local.



De la misma manera que el Barcelona B será un aliado en sus futuros enfrentamientos contra Palencia, Breogán y Oviedo, esta noche exigirá la mejor versión de un San Pablo Inmobiliaria en estado de alerta. La clasificación, siempre engañosa, en esta ocasión no ofrece ninguna referencia válida. «En las últimas siete jornadas ha pasado de anotar 71 puntos a meter 85», señala Epi como primer dato a tener en cuenta.



El entrenador burgalés asegura que este Barça B es un equipo «muy temible y el más peligroso de la liga», por lo que los azules afrontarán una prueba de fuego clave en la lucha por el título. «Si hubiera contado con esta plantilla desde el principio ahora estaría en los puestos de arriba o, incluso, sería líder», resume Epi.



El arsenal ofensivo, el poderío físico y la frescura propia de la juventud impulsan al Barcelona B ante un San Pablo Inmobiliaria convencido de la línea a seguir. «Ellos tienen un ritmo fresco y una idea de juego muy buena, pero nuestro objetivo es ser nosotros mismos», indica Epi, quien tiene claras las premisas a cumplir. Evitar las pérdidas de balón y el control del rebote serán dos aliados fundamentales para un equipo burgalés que acepta el cuerpo a cuerpo. «No vamos a cambiar. Correr, buscar situaciones de ventaja y sacar un tiro liberado siempre es bueno», concluye.

REACCIÓN A GOLPE DE TALONARIO

Guste o no la maniobra realizada, el FC Barcelona ha rescatado a tiempo el proyecto diseñado para su filial en la LEB Oro. El gigante azulgrana no dudó en tirar de chequera para reforzar las filas de su segundo equipo en una apuesta que pronto dio sus frutos. La llegada de Gerun y Peña, previo pago de su libertad, ha impulsado a un equipo que ahora presume de plantilla.



«Fichar a dos jugadores pagando sus cláusulas de rescisión no está al alcance de muchos equipos de la liga», comenta Diego Epifanio ‘Epi’. El técnico azul advierte que el Barça B cuenta ahora con «ocho piezas determinantes y otras dos con una grandísima proyección».



Sin embargo, el preparador burgalés no valora si la acción del FC Barcelona es positiva para el desarrollo de una competición condicionada en esta fase del curso por estos fichajes. «No soy quién para opinar sobre lo que hacen otros clubes. Todos los equipos hemos tenido la opción de reforzarnos, cada uno lo hace de la manera que puede y ellos lo han hecho muy bien», zanja.



El caso es que en este momento el rival de turno presenta a tres jugadores entre los siete más valorados de la liga (Trias, Gerun y Peña -éste promedia 20 puntos por partido-), una cifra estratosférica para el que ha sido colista destacado hasta hace un mes y medio. «Las normas son iguales para todos y el Barcelona B no ha cometido ninguna ilegalidad. Ha decidido fichar a dos grandísimos jugadores y con ellos ha cambiado muchísimo», explica.



Además, hay que destacar la experiencia y calidad de otras dos piezas «que lo han ganado todo en ACB», como son Sada y el mencionado Trías, quien fuera MVP de la Copa del Rey. A ellos se suma Peno, base que comenzó la campaña en el primer equipo, y Font, principal referente exterior en el arranque de curso. Epi tampoco olvida al resto de jugadores de rotación ni otras virtudes de su adversario. «Tienen un juego interior muy físico. Por fuera también son más grandes que la media de la liga y sus bases pueden presionar a toda pista durante 40 minutos sin inmutarse», apunta.