Dos carreras de un día se han convertido en los próximos retos del Burgos BH y de Adrián González. Estarán presentes en la Vuelta a Murcia, que se disputa hoy, y en la Clásica de Almería, que llegará mañana. Son dos pruebas en las que les tocará ejercer el papel de cola de león y en las que buscarán protagonismo entre algunas de las estrellas del pelotón internacional. También estará Carlos Barbero en la cita andaluza, pese a que, en principio, no figuraba en su calendario.



Para la carrera murciana,David Belda debe convertirse en la punta de lanza del Burgos BH.El recorrido ha cambiado y no tiene excesiva dureza en el tramo final.



Estaba previsto que se repitiera el itinerario del pasado curso, pero no se subirá Cresta del Gallo debido al temporal del pasado mes. Le sustituirá el Alto de Gebas, de 3ª categoría. El Alto de Collado Bermejo (1ª categoría) se postula como la principal dificultad montañosa, aunque se encuentra a mitad de carrera y no está claro que vaya a romper de forma definitiva la competición.



Además de Belda, el Burgos BH participa con Ibai Salas, Igor Merino (a ambos se les espera adelante), ÁlvaroRobredo, Joan Ruiz y el burgalés Raúl Castrillo, que seguirá adquiriendo experiencia.



«Uno de nuestros objetivos es coger la escapada y si pueden estar en ella uno de nuestros hombres fuertes mejor», comenta Darío Hernández, director del conjunto.



Por su parte, Adrián González también tiene como meta pasar por delante del pelotón el puerto de primera. «La idea es intentar meterme en la escapada.Espero que los días de competición de Mallorca se noten y que me encuentre bien», explica.



Alejandro Valverde, André Greipel, Ion Izagirre o Dani Navarro son, a priori, los nombres más destacados de la carrera y los favoritos para lograr el triunfo.



ALMERÍA

Mañana llegará el turno de la Clásica de Almería, en la que el recorrido solo cuenta con un puerto de tercera y la llegada masiva parece el final más probable. Así las cosas, el Burgos BH tendrá en Dani López su baza. Además del velocista gallego también formarán en el equipo Álvaro Robredo, Marcos Jurado, Jorge Cubero y repetirán de Murcia Igor Merino, Raúl Castrillo y Joan Ruiz.



Adrián González buscará su hueco en la hipotética llegada, aunque entiende que el viento puede condicionar la carrera. «Habrá que estar atento, porque si sopla se pueden producir cortes desde el inicio de la prueba. A mí me vendría mejor que llegara rota a los últimos kilómetros», expone el corredor del Euskadi Murias.



CARLOS BARBERO

No estaba previsto que el burgalés del Movistar estuviera en la Clásica de Almería.Su próxima carrera iba a ser la Vuelta al Algarve (del 15 al 19 de febrero), pero los dirigentes del conjunto navarro han creído oportuno que el burgalés busque su oportunidad en el previsible esprint masivo con el que concluirá la prueba andaluza. Intentará meterse en la pela por la victoria y se convertirá en una de las opciones con las que cuente el conjunto telefónico en una prueba en la que deberá luchar con alguno de los mejores especialistas.