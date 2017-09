La ampliación de la EBA afecta al Tizona y Grupo De Santiago

BURGOS

Los líos acumulados por la Federación Española de Baloncesto una vez finalizado el periodo de inscripción de los equipos para la temporada 2017-2018 tendrá consecuencias negativas para los clubes burgaleses que militan en la liga EBA.



En un primer momento, la Federación dejó fuera de sus ligas por diferentes motivos a clubes como el Chantada, el Marín, el Zornotza o el Venta de Baños y las reacciones no tardaron en producirse. Así, el Consejo Superior de Deportes estimó la pasada semana el recurso presentado por el mencionado Chantada, al que devolvió su derecho a participar en la liga EBA.



Con las competiciones ya definidas mediado el mes de septiembre y con los calendarios sorteados, la FEB ha decidido ampliar el número de equipos participantes en los Grupos A-A y A-B, que pasarán a contar con 32 clubes en total en lugar de los 28 previstos inicialmente.



Marín y Chantada ocuparán las dos plazas del Grupo A-B, mientras que Grupo De Santiago y Tizona esperan nuevos compañeros de baile en el sector A-A. Esta decisión provocará un grave perjuicio a los conjuntos burgaleses, tanto en su planificación como en los aspectos organizativos y económicos.



«El problema es que la liga se alargará un mes. Eso provocará un esfuerzo extra para los clubes, ya que pagaremos dos arbitrajes más y haremos también dos viajes más de lo previsto. Además, tendremos que asumir el coste de que los jugadores de fuera estén en Burgos más tiempo», explica José Manuel Naveira, responsable deportivo del CB Tizona.



El Grupo De Santiago estima que la ampliación de la liga supondrá un gasto extra de 3.000 euros para el presupuesto de estos clubes no profesionales. «Todo esto está fuera de lo normal. Para beneficiar a tres clubes se perjudica a 30. Las bases de competición están aprobadas y las cambian a menos de un mes para empezar la liga», indica Miguel Ángel Segura, coordinador del filial del CB Miraflores.



El sorteo de un nuevo calendario supondrá un problema añadido para aquellos equipos que ya habían cuadrado con otros clubes las horas de uso de sus respectivos pabellones. Incluso, el Grupo De Santiago solicitó que sus jornadas como local no coincidieran con los partidos del San Pablo Burgos en el Coliseum. Ahora queda por resolver si la Federación podrá satisfacer esta petición con las nuevas condiciones. «Todos los horarios estaban ajustados y lo que ocurra ahora será una moneda al aire», apunta en este sentido Naveira.



Segura, por su parte, no oculta su malestar y considera que los clubes deben mostrar su disconformidad. «Algo habrá que decir al respecto. ¿Para qué valen las normas de competición», insiste.



Los equipos de la EBA ni siquiera saben cómo afectará esta medida al número de descensos. «Nosotros no queremos perjudicar a nadie y estamos a favor de solucionar problemas, pero los equipos modestos vamos a pagar toda esta situación. No se tiene en cuenta que somos los clubes los que damos vida a las competiciones», indica Naveira.