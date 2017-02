Andrés, Prosi y Montero siguen al margen del grupo

Avanza la semana y la enfermería rojilla no ve aliviada su situación, complicando una vez más el trabajo de Manix Mandiola. La plantilla del Burgos CF regresó ayer a los entrenamientos tras la jornada de descanso del martes. Y lo hizo con las mismas ausencias sobre el césped que en la sesión de recuperación del lunes.

Así las cosas, no se ejercitaron con sus compañeros ni Prosi, ni Andrés ni Montero. Los dos primeros saltaron al césped, pero estuvieron realizando trabajos específicos con los fisios. El centrocampista asturiano no termina de dejar atrás las molestias que le mantienen en el dique seco desde el partido contra el Caudal en Mieres. Y su concurso el domingo se antoja más que complicado.

Más leves parecen las molestias físicas de Andrés, con problemas musculares a consecuencia de la acumulación de minutos en sus piernas (apenas ha tenido descanso el burgalés desde el arranque de la temporada por la falta de efectivos en su demarcación).

Mientras, Montero trabajó en el gimnasio de El Plantío para intentar recuperarse de las dolencias en el tobillo que viene arrastrando en las últimas semanas. Manix Mandiola confía en poder contar con ambos para el crucial choque del domingo en la Nueva Balastera.

AUTOBÚS A PALENCIA

En otro orden de cosas buena está siendo la respuesta de los socios del Burgos CF al viaje organizado por el club de El Plantío para que los aficionados puedan presenciar el próximo domingo en directo el choque ante el Palencia. Ya se ha completado el primer autobús de seguidores.