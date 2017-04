Anoc premia a lo más granado del cross nacional

La Asociación Nacional de Organizadores de Cross (Anoc), presidida por Marcos Moral y que engloba a 12 carreras de campo a través entre las que está la de Atapuerca y la de Aranda de Duero (el resto son Soria, Alcobendas, Venta de Baños, Yecla, Quintanar de la Orden, Amorebieta, Lasarte, Sevilla, Elgoibar y Valladolid) realizó ayer la gala de final de temporada en la que se entregaron los premios Burgos Alimenta a los mejores atletas nacionales de la temporada. Ayad Lamdassem e Ilias Fifa fueron los galardonados en la categoría masculina (ninguno de los dos acudió a la gala), mientras que Trihas Gebre y Gema Martín en la femenina.

Burgos tuvo una importante presencia en la categoría junior, en la que el mirandés Carlos Jiménez fue el primer clasificado, mientras que la palentina del Image FDR Marta García fue la ganadora en féminas. Una de las novedades de este año fue el premio por equipos, que se lo llevó el Añares Rioja de Dani Arce y el Seoane Pampín, en el que también hubo protagonismo burgalés.

El conjunto femenino estuvo representado en la gala por Jimena Martín y Ana Lozano. «Esta victoria ha sido gracias a la suma de todas. El proyecto del equipo nació un poco al tun tun y casi no sabíamos las carreras que íbamos a correr, pero poco a poco fuimos cuadrando hasta que llegó el triunfo», comentó la burgalesa.

Otro de los protagonistas fue Toni Abadía, quien recogió el premio Antonio Rodríguez a la deportividad. En la carrera de Amorebieta Ilias Fifa se resbaló y el maño le ayudó a levantarse perdiendo sus opciones de seguir con los de cabeza. La Anoc quiso premiar este gesto. «Hay que poner nombre a ese atleta popular que lo ayudó, que fue Abel Fernández. Él fue el que le levantó del suelo, yo me interesé por él. Lo volvería a hacer porque estoy convencido de que Ilias lo hubiera hecho por mí», explicó.

Además de los galardones anteriores, la Anoc entregó otros premios y distinguió a Rtvcyl y Diario AS como medios de comunicación, premió como cross destacado el de Quintanar de la Orden, mientras que fue Constantino Esparcia el que se llevó el llamado Premio Legendario. En el apartado de apoyo a las distintas pruebas que componen el circuito, Burgos Alimenta, Podoclínica Maiza y Visual Sport recogieron su distinción.