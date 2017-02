El Aparejadores RC propone disputar el play off de ascenso en El Plantío

BURGOS

El próximo play off de ascenso a División de Honor es un reto mayúsculo para el proyecto deportivo de un Aparejadores RC dispuesto a aprovechar el tirón social y económico que supone su concurso en una fase final.



El club gualdinegro sabe que las eliminatorias decisivas son un escaparate único, una herramienta fundamental para la promoción del rugby en Burgos. Por ello, considera necesario que los seguidores disfruten del espectáculo en unas condiciones óptimas. Los responsables del equipo local tienen muy presente las molestias causadas de forma involuntaria a los aficionados en los cruces de la pasada campaña y pretenden que esta situación no se repita.



Una vez desbloqueada la reforma de San Amaro, se contempla que la nueva grada esté disponible en el inicio de la próxima temporada. Para entonces, el UBU Colina Clinic espera disfrutar de las bondades de su remozada dotación ya como equipo de División de Honor, pero antes debe salir victorioso de un play off en el que el público jugará un papel clave.



El Aparejadores RC planteará al Ayuntamiento de Burgos dos alternativas que garanticen la mayor comodidad posible para los aficionados reunidos en una ocasión tan especial. Así, la entidad deportiva pedirá que la administración local derribe la estructura existente de la antigua tribuna de San Amaro y acondicione una solera de cemento para levantar allí una grada provisional cuyos costes podría asumir el club si fuera necesario.



En caso de que los responsables municipales rechacen esta posibilidad, el equipo de rugby pondría en marcha el plan ‘B’. Llegado el momento, el UBU Colina Clinic solicitaría jugar la fase final en El Plantío si no se encuentra una solución de urgencia para San Amaro.



En este sentido, el club gualdinegro condiciona esta apuesta a que los partidos del conjunto dirigido por Marcelo Chorny no coincidan con compromisos del Burgos CF. Fuentes del Aparejadores RC aseguran que ya se han producido contactos con el club de fútbol, el cual no verá afectado su calendario de competición.



ALMACÉN Y CUBIERTA

El equipo gualdinegro echará el resto en el play off de ascenso, pero no descuida las mejoras previstas para ‘su’ casa. Por eso, también ha dado su opinión acerca de las futuras acciones a completar en San Amaro después de que la responsable del área de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Lorena de la Fuente, anunciara una próxima reunión con técnicos municipales para dar con la respuesta adecuada.



En este sentido, el Aparejadores RC aboga por levantar la grada definitiva en su ubicación natural, construir un almacén en los huecos laterales de la estructura de hormigón e incluir en el proyecto una cubierta, elemento necesario en el largo invierno burgalés.