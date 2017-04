Un aperitivo muy picante

BURGOS

Puede que el derbi castellano reservado para la última jornada de liga no tenga la trascendencia soñada semanas atrás por la afición burgalesa, pero la visita del Palencia supone una buena piedra de toque para un San Pablo Inmobiliaria que mira de reojo su inminente reencuentro con una fase final por el ascenso a ACB.



El Plantío -21,00 horas- disfrutará de un aperitivo picante. Los burgaleses buscan una victoria que reconforte a sus aficionados y, de paso, quieren afianzar su privilegiada posición en la general para llegar al tramo decisivo del curso en las mejores condiciones posibles.



Pase lo que pase esta noche, el cuadro de Diego Epifanio ‘Epi’ dará por bueno el resultado conseguido a lo largo de las 34 jornadas. El sueño del ascenso directo se esfumó, pero quedan grandes retos por delante y el primero de ellos es vencer al Palencia. «Para nosotros es un partido importante», zanja el técnico del equipo azul.



El San Pablo Inmobiliaria está «centrado» en este envite y no deja lugar a las distracciones. «Nuestra obligación es ganar. Prometimos a la afición que el equipo se dejaría el alma para que todos lo pasemos bien. Ese fue el compromiso y por eso nuestro pensamiento solo se enfoca en hacer un gran partido contra el Palencia», explica.



No lo tendrá fácil equipo local, tanto por el nivel de su adversario como por los contratiempos sufridos en los últimos días. Jugadores como Javi Vega, Huskic, Toncinic o Brine han superado diferentes problemas físicos, por lo que la atención se centra en un Edu Martínez que sigue entre algodones.



El alero riojano presenta un golpe en el gemelo y su participación, si bien no está descartada, tampoco está asegurada. «La semana ha sido atípica y difícil. No hemos tenido la regularidad deseada, pero espero que no haya más problemas hasta el final de temporada», indica el preparador del cuadro burgalés.



El Palencia, por su parte, quiere amargar la fiesta burgalesa y lograr un triunfo de mérito. «Mantiene el bloque que el año pasado consiguió la liga y la copa. Es un equipo experimentado, con jugadores que tienen mucho peso en la liga. Es el caso de Dani Rodríguez, Otegui, Blanch, Bas, Barnes... es un rival muy difícil», explica Epi.



El técnico del San Pablo Inmobiliaria advierte del potencial del conjunto morado, máxime una vez olvidados los problemas físicos que mermaron a alguno de sus jugadores importantes. «Está bien trabajado y es un martillo pilón que castiga mucho en el pick and roll. Además, nos preocupa su poderío en el rebote y nos enfrentamos a uno de los equipos que menos balones pierde», comenta.



En la retina queda la contundente victoria conseguida en la primera vuelta, cuando los burgaleses dieron el golpe al imponerse por 65-93. «Si hacemos un partido como la segunda parte de allí es muy difícil que cualquier rival nos gane. Seguro que Palencia ha trabajado para limitar nuestras virtudes», advierte Epi .

MELILLA, CORUÑA, COB Y PALMA SON LOS POSIBLES RIVALES

Bastante tiene el San Pablo Inmobiliaria con sacar adelante el partido de hoy. Por eso, el cuadro burgalés no gasta energía en pensar qué ocurrirá a partir de mañana en su segunda participación en un play off de ascenso. Entre otras cosas, porque hay tantas combinaciones que resulta imposible hacerse una idea clara.



Lo único seguro es que el primer rival de los azules en la fase de ascenso saldrá de la lista formada por el Melilla, el Coruña, el Ourense y el Palma.



La opción de medirse al Melilla es la más probable y deja frío al club burgalés, ya que se trata de un desplazamiento largo y caro. Además, el combinado norteafricano partirá como uno de los grandes rivales del cuadro a pesar de que parte con factor cancha en contra.



Por su parte, el potencial ofensivo del Coruña -equipo que ha superado al San Pablo Inmobiliaria en los dos partidos de liga- advierte a un CB Miraflores que también sabe cómo se las gasta el Orense.



De hecho, el equipo local aún lamenta la derrota sufrida hace un mes en el Pazo, tropiezo que dejó al cuadro de Epi sin opciones de aspirar al ascenso directo. Y Palma, por su parte, llega al desenlace de la Liga Regular libre de presión después de asegurar su presencia en la fase final.

«Todavía no hay nada que valorar, ni el rival ni las opciones. Tampoco tengo preferencias, aunque me gustaría jugar contra uno que se dejase ganar», bromea Epi.