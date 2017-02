La CCT2B (Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B) ha aplazado el cierre patronal que tenía previsto para el primer fin de semana de marzo, ya que no quiere influir en el proceso electoral que se ha iniciado en la Federación. Pide que la RFEF inicie el reparto del 1% de los ingresos de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, según dispone el Real Decreto-ley 5/2015, aunque aparcará este tema de momento. A los equipos de Segunda By Tercera y les corresponderían 14 millones de euros. La asociación reclama una Asamblea para solucionar este tema que aún no ha llegado.



El cierre patronal, si llega, no será esta campaña, ya que las elecciones a la RFEF no se celebrarán hasta el próximo 22 de mayo, cuando la temporada en Tercera y Segunda B está prácticamente concluida (la liga regular terminará el 14 de mayo).



Sus mandatarios ha decidido posponer su medida «en aras de un proceso electoral limpio». No obstante, en un comunicado que ayer hicieron público aseguran que no se olvidarán de este tema. «Seguiremos trabajando para lograr las autorizaciones por parte de la autoridad competente para poder parar indefinidamente el fútbol no profesional si, una vez elegidos nuevo presidente, Asamblea General y Comisión Delegada, la RFEF no aborda la cuestión de forma inmediata. La asignación de ese 1% es fundamental para la supervivencia de nuestros clubes», señalan en su escrito.



La asociación celebra la convocatoria de elecciones, aunque también le recuerda a la Federación que debían haberlo hecho «en el primer trimestre de 2016». Habla de «tretas» por parte de la RFEF para alargar el procedimiento.



La Federación contestó a la amenaza de cierre patronal de la CCT2B con un escrito en el que señala que existe un «interés electoral» en la asociación. La CCT2Bse asegura que percibir ese 1% es un derecho y nada tiene que ver con los comicios del próximo 22 de mayo. Asimismo, ataca a los mandatarios autonómicos del fútbol.



«A la vista de la decisión de las federaciones territoriales presentes, que perjudica gravemente los intereses de las 263 entidades deportivas asociadas, se siente engañada y traicionada, y espera las oportunas explicaciones de los máximos responsables de las mismas, a las que sus clubes solicitaron apoyo para la convocatoria de la referida Asamblea General Extraordinaria», indica.