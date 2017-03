Se aprieta la cabeza en el torneo femenino

El pasado fin de semana el XXIV Trofeo La Amistad ‘Hotel Ciudad de Burgos’ dio un paso más, el decimotercero, en la competición de Liga, deparando como lo más destacado el atasco al que se ha llegado en la División Femenina, en la que sus tres primeros equipos están ahora separados solo por 1 punto.

Comenzando el repaso por la Primera División masculina ‘Trofeo Deportes Villa Sport’, el líder sigue siéndolo una jornada más el Bar Salo tras su apurado triunfo ante El Gallinero (6-5), tercer clasificado que tras esta derrota por la mínima se queda ahora relegado a 6 puntos de la cabeza.

Mientras, el que no falló fue el segundo en discordia, Tifema Arcecarne, que no sin problemas acabó superando al Hotel Ciudad de Burgos (5-7) para seguir al acecho del Bar Salo con 3 puntos menos.

Y se acerca a cuatro puntos del podio el Carnicería Santamaría, que goleó al colista, Cervecería Salas 7, por 1-6, para afianzar su cuarta posición de la tabla.

Completaron la categoría de oro dos partidos entre equipos de la zona media-baja de la clasificación. En el primero de ellos saltó una media sorpresa tras perder el New Team ante el Fútbol Factory (5-8), equipo que le adelanta en la clasificación para arrebatarle la séptima plaza. Y cerró la jornada el triunfo del Chigre Astur por 3-7 ante el penúltimo clasificado, Battaner Ubiplast.

En la Segunda División ‘Trofeo Cafetería Kobold’ no lo pasó tampoco bien el Bar Donde Siempre, que conserva su privilegiado posición gracias a su triunfo por la mínima, y corto de goles, ante el Bar La Parada Talleres Asenjo (2-1). Una victoria, eso sí, que no le sirve para abrir brecha sobre el segundo clasificado, el Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé, que sigue solo 1 punto por detrás después de golear por 2-13 al Bar La Guarida ES Villalón.

Además, tampoco falló el Movemos FS, tercer inquilino del podio a 4 puntos del liderato y con un partido menos jugado que sus predecesores. Ganó 5-4, con sufrimiento, al Clínica Dental Teresa Manso, y conserva así todas sus opciones de seguir peleando por el campeonato. Completó la jornada el duelo entre el cuarto y quinto clasificados, resuelto a favor del Bar Rebote, que se impuso por 4-2 al Rivendel.

MÁXIMA IGUALDAD

Así se encuentra ahora la División Femenina ‘Trofeo Revista Senda’ en la parte alta de la clasificación, que nos presenta a los tres primeros equipos separados solamente por un punto. La culpa de ello, sobre todo, la tiene el líder, CD Bupolsa, que cedió su segundo empate de la temporada ante el Autoescuela Norte (0-0) y vio cómo le alcanza el Abril Flores La Barbería, que se impuso por 1-4 al Bar Jaleo para relegar a este equipo al tercer puesto. Eso sí, los tres equipos quedan ahora separados por un solo punto, aunque el Bupolsa con un partido menos disputado.

Además, la brecha con el cuarto clasificado, Eudita, ya es de 9 puntos tras verse sorprendido este equipo por el Bar El Abuelo, ante el que perdió por 3-4, completando la jornada la goleada del Pura Gula RCB frente al CD Quintanadueñas (8-1) y el triunfo del Antioquia Codaprot frente al Hotel Ciudad de Burgos (4-6).