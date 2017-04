PALENCIA 1

ARANDINA 3



Árbitro: Guillermo Conejero (comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales a Guillem y Pelayo, así como a los visitantes Edgar y Edu Payá.

Goles: 0-1, min. 12: Ndoye. 0-2, min. 21: Ramírez.1-2, min. 50: Garcés, en propia meta. 1-3, min. 91: Ndoye.

Deportivo Palencia: Alejandro, Asier Arranz, Héctor (Torres, min. 50), Carrasco, Gallardo, Pelayo, Xavi Moré, Ibon (Fede, min. 80), Guillem Martí, Garmendia (Chuchi, min. 50), Rodri.

Arandina: Montiel, Edu Paya, Mauri, Ramirez, Garces, Pablo (Sergio Noche, min. 75), Ndoye, Plaza, Edgar, Omar (Saúl, min. 52), Arroyo (Ruba, min. 66).

La Arandina afronta los cuatro últimos encuentros ligueros con el objetivo de acabar la competición con la cabeza alta. Solo un milagro le salvará del descenso, aunque la victoria que logró ayer en La Balastera le mantiene con vida en la lucha por evitar el descenso -sus opciones siguen siendo ínfimas- y además echa una mano al Burgos CF en su lucha por evitar el descenso directo, ya que la derrota deja también al Palencia prácticamente en Tercera División.

Llegó la primera victoria de los blanquiazules lejos deEl Montecillo en toda la temporada y lo hizo en el feudo de un conjunto necesitado que acabó pagando esa obligación con la que afrontó el choque.

La primera ocasión del encuentro fue para el cuadro arandino, pero el disparo de Ndoye no encontró portería. Fue un aviso, ya que segundos después el mismo futbolista hizo el 0-1 cuando solo habían transcurrido 12 minutos de juego.

Los nervios comenzaron a apoderarse de los morados, que dieron el primer aviso en el minuto 18 en una acción a balón parado. Xavi Moré fue el encargado de ponerla en el área e Ibon remató con la testa. El esférico se escapó ligeramente desviado por encima del arco.

La Arandina dio se segundo mazazo en el 21 en una jugada a balón parado en la que Leo Ramírez aprovechó un buen balón de Garcés. El choque se ponía muy a favor de los ribereños, que no pasaban excesivos apuros.

No obstante, antes de que llegara el descanso el conjunto palentino buscó con insistencia la meta de Montiel. Los morados querían, pero no podían y ninguna de sus aproximaciones acabó en el fondo de la portería burgalesa.Se llegó al descanso con el marcador favorable a la Arandina por 0-2.

El segundo tiempo comenzó mal para los intereses arandinos y es que a los 5 minutos de la reanudación Garcés marcaba en propia meta y metía de lleno al Palencia en el partido. El tanto despertó a los morados y en el 57 Chuchi pudo empatar con un remate desde la frontal que se escapó por poco.

El Palencia apretaba, pero no lograba el objetivo del gol. Guillem tuvo la mejor ocasión para lograr la igualada en el 88, pero a su cabezazo le faltó puntería. En el descuento y con los locales volcados en ataque Momar Ndoye aprovechó un contragolpe para hacer el tercero a placer y cerrar el choque definitivamente.