La Arandina tiene pie y medio en Tercera División. Los dos empates a cero que ha encadenado le permiten mantener la fe. Sin embargo, las matemáticas son ese clavo ardiendo al que se aferra el cuadro ribereño para no bajar los brazos. El objetivo está complicado y es que el conjunto burgalés ha sumado 28 puntos en 32 jornadas. «Tenemos que ganar 5 de los 6 partidos que restan», señaló Emilio Ferreras al término del choque ante el Guijuelo.

El margen de error es mínimo y sumar al menos 15 puntos en las 6 últimas jornadas parece harto complicado para un equipo que solo ha sido capaz de lograr 6 victorias en 32 jornadas. «Los jugadores están poniendo todo de su parte. Tenemos que estar todos unidos», expuso el entrenador madrileño el domingo.

Yes que a la Arandina no le queda otra que confiar en el milagro, aunque para ello debe de regresar a su mejor versión.Esa que mostró en el primer tercio de la campaña y que le permitió estar lejos de la zona de descenso. En la segunda vuelta el conjunto ribereño solo ha sido capaz de ganar dos partidos y llegó a permanecer 12 jornadas sin conocer la victoria.

Ferreras solo piensa en el Mutilvera, su próximo rival. Los tres puntos en la localidad navarra se antojan imprescindibles para que el equipo siga con vida. Es un rival directo que en estos momentos ocupa la plaza de play out. Tiene 7 puntos más que la Arandina y también se juega mucho en el envite.

Los números hace tiempo que no cuadran en El Montecillo, aunque paradójicamente es a lo único que se pueden agarran los blanquiazules para seguir creyendo en la salvación.El reto es de los complicados, más porque la sensación que ha dado el equipo en los últimos encuentros no es buena. Pese a todo los Aranda de Duero mantienen la esperanza.