La Arandina amaga, la Cultural golpea

CULTURAL LEONESA 5 – ARANDINA CF 3



La Arandina fue víctima de la locura del líder en el Reino de León. Entre lo positivo, la excelente imagen del equipo de Emilio Ferreras, que durante una hora de juego maniató a los culturalistas. Y los tres goles anotados a domicilio. La parte negativa, sin duda la expulsión de Zabal y una derrota injusta propiciada por la calidad y pegada del líder de la categoría.



Arrancó muy seria la Arandina, jugando con tres futbolistas en el medio del campo para contener la movilidad de balón de la Cultural. Una disposición de Emilio Ferreras que obligó a los leoneses a buscar las bandas como método para llegar al área defendida por Nacho Zabal. Sin embargo, ya en el primer minuto los burgaleses se llevaron el susto en el cuerpo con un remate alto de Gallar que por muy poco no inauguró el marcador.



No se puede decir que se encontrara incómodo el cuadro ribereño a pesar de haber cedido el balón y los espacios al equipo de Rubén de la Barrera. El conjunto visitante se encontraba muy bien plantado y gracias a su orden no pasó apuros más allá de alguna llegada aislada de su rival. Por si fuera poco, en el minuto 12 una falta prácticamente en el centro del campo se convirtió en el primer gol del partido con la ayuda de Guillermo. Fue Rubén Garcés quien puso el balón en largo ante una mala salida del guardameta local que permitió ponerse por delante a los ribereños.



A partir de ahí la Cultural dio un paso adelante y la Arandina varios atrás. Se comenzó a jugar en el balcón del área visitante y Benja dispuso de dos ocasiones casi consecutivas sin mayor peligro. Sin embargo, cuando acabas cediendo tanto espacio a un equipo con los recursos de la Cultural lo normal es que lo acabes pagando. Así fue cuando en el minuto 25 el murciano Toni pinchó la bola y sirvió un centro-chut al segundo palo donde apareció Iago Díaz firmando las tablas.



El gol de nuevo volvió a cambiar el decorado en el Reino de León. Esta vez fue la Arandina quien llevó la iniciativa y comenzó a hacer una presión alta que dificultaba la salida de balón culturalista. No conseguían los blanquillos sacar el balón con claridad ni limpieza.



Buena parte del mérito era sin duda de Edgar y Carlos en una presión muy efectiva que luego se veía refrendada en el trabajo de los dos mediocentro. Pasada la media hora de juego de nuevo la Arandina volvía a encomendarse a la pésima tarde de Guillermo. Un córner que lanzó Leo Ramírez y que Edu Payá remató dentro del área pequeña ante la pasividad del meta local.



La Arandina se convertía en el segundo equipo -después del Real Madrid- capaz de hacer dos goles en lo que va de temporada en el estadio culturalista. Pero, sobre todo, los de Emilio Ferreras encendían todas las alarmas en un equipo que se encontraba muy incómodo sobre el rectángulo de juego.



Siguió con el mismo planteamiento la Arandina en la segunda parte, acumulando muchos futbolistas en la parcela central. Pero esta vez el conjunto ribereño se sentía más protagonista. Llegaba con más tranquilidad y robaba en el centro del campo. Así, antes del tercer gol, Leo Ramírez probó suerte con un lanzamiento lejano.



Suerte que sí encontró Edgar tras una nueva presión alta con robo de balón en la que el recién llegado delantero anotó sobre la media salida de Guillermo. Dominaba por completo la situación la Arandina hasta pasada la hora de juego. Sin embargo, dos situaciones puntuales cambiaron por completo la historia del encuentro.



En primer lugar los cambios. Antonio Martínez en los locales y Omar en los visitantes. Ambos cambios con el mismo objetivo: dominar el balón. En segundo lugar, un mano a mano de Carlos en el minuto 75 que no acertó a convertir en el cuarto gol.



Fue entonces cuando la locura se instauró en el Reino de León y Antonio Martínez decidió desatar la tormenta perfecta. El canterano madridista abrió un balón a banda y tuvo tiempo de llegar a rematar con el pecho dentro del área para acortar distancias. En la siguiente jugada de nuevo Martínez iniciaba y daba salida a Ángel Bastos por banda derecha para que este centrase sobre la llegada de Gallar. Era el 3-3 en el marcador, y mientras, la Arandina se descomponía.



Con el Reino de León empujando y la Cultural desatada llegó el tanto que culminaba la remontada tras una acción individual de Gallar. Y como las penas no acostumbran a venir solas, con el partido para sentencia la Arandina decidió autoinmolarse.



Un error defensivo obligó a Nacho Zabal a cometer su segundo atropello de la tarde sobre Antonio Martínez: expulsión, penalti y gol de Benja sobre el improvisado portero Rubén Garcés.