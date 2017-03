La Arandina apura al máximo sus opciones de permanencia

Ni un solo error más puede permitirse la Arandina si quiere mantener vivo el sueño de la permanencia. El combinado ribereño afronta esta tarde un encuentro fundamental para su futuro en la categoría. Recibe en El Montecillo (17,00 horas) la visita de uno de sus rivales directos en la lucha por la salvación, el Boiro.

Todo lo que no sea ganar significará dar un paso atrás en su intento a la desesperada de salvar la temporada. Su más que delicada situación clasificatoria, en la penúltima posición de la general y a 7 puntos de la frontera del éxito, han reducido su margen de fallo a la mínima expresión.

Tanto que si no es capaz de imponer su ley ante el recién ascendido cuadro gallego verá notablemente mermadas sus ya de por sí complicadas opciones de llevar la nave a buen puerto al término de la campaña regular.

Ha llegado al tramo final de la competición con el agua al cuello, pero espera que la presión no le pase factura en los dos encuentros consecutivos que jugará en El Montecillo y en los que confía cimentar su remontada en la tabla clasificatoria. Solo sumando estos seis puntos en juego se podrá agarrar como un clavo ardiendo a sus esperanzas de éxito.

Aunque no será una misión sencilla, ni mucho menos, pues es un hito que todavía no ha sido capaz de conseguir en lo que va de curso. Sea como fuere, la Arandina intentará ofrecer su mejor versión en casa, la que ya le permitió salvar los muebles hace 15 días ante el farolillo rojo.

Si bien en esta ocasión la contienda se plantea harto más complicada, pues el Boiro llega a Aranda tras haber puntuado en su últimas cuatro actuaciones (dos victorias en casa y otros tantos empates a domicilio).

Dos serán las ausencias seguras de la Arandina para el trascendental choque de esta tarde: Leo Ramírez y Edu Payá. El primero no podrá entrar en la citación por sanción, mientras que el segundo se quedará en la grada por lesión. El lateral diestro causará baja por un periodo de alrededor de tres semanas por el golpe en la rodilla sufrido el pasado fin de semana frente al Coruxo -los informes médicos han descartado la existencia de rotura-.

En el lado positivo Emilio Ferreras recupera para este choque al carrilero zurdo Mauri, quien ya ha recibido al alta médica y volverá a ocupar su puesto habitual en el lateral izquierdo. Más problemas tendrá el técnico madrileño para cubrir la baja de Payá en la posición de lateral diestro.

Por su parte, en las filas visitantes, en las que milita el que fuera jugador de la Arandina Manu Rodríguez, será baja por lesión el mediocentro Marcos Álvarez.