La situación de la Arandina es complicada y necesita reaccionar si no quiere descolgarse de la lucha por la salvación a las primeras de cambio. Los blanquiazules están obligados a conseguir un resultado positivo en el Ciudad de Tudela, un campo propicio para los visitantes esta campaña.El conjunto de la capital de la Ribera visita tierras navarras (17,00 horas) con la intención de regresar a la senda del triunfo. El pasado fin de semana acabó con su racha de derrotas (había perdido los 7 últimos partidos) y el empate que logró ante el Osasuna B enEl Montecillo frenó la sangría.

No obstante, haber sumado 1 punto de los últimos 24, le ha hundido en la tabla. La reacción debe ser inmediata y es que la plaza de play out la tiene ya a 6 puntos y la salvación a 7. Ante el Osasuna B el pasado domingo dejó su portería a cero, algo que no lograba desde el pasado 20 de noviembre. El cuadro burgalés es consciente que debe crecer desde la solidez defensiva, aunque también debe mostrar más argumentos ofensivos.

Emilio Fererras, entrenador del conjunto arandino, prefiere centrarse en los suyos y dejar a un lado a su oponente. Aunque el Tudelano es un equipo que se muestra más fiable como visitante que cuando juega delante de su público.Como local solo ha sumado 2 victorias y de los 31 puntos que tiene en su casillero solo 9 los ha logrado en el Ciudad de Tudela.Pese a todo está en una desahogada situación clasificatoria.

La Arandina quiere aprovecharse de las circunstancias y de la inseguridad que muestra el Tudelano en su feudo. El objetivo es lograr ese punto de inflexión que permita al conjunto ribereño mirar hacia arriba y escalar puestos en la tabla clasificatoria.

Se podrá ver sobre el terreno de juego a las incorporaciones que ha realizado la Arandina en el mercado de invierno, pese a que aún la mayor parte están en pleno periodo de aclimatación.

La escuadra de El Montecillo necesita volver a sonreír y es que los últimos resultados han hecho mella en la plantilla blanquiazul. La mala racha ha calado en el vestuario, por lo que, además de la importancia de cara a la clasificación, un buen resultado sería una excelente inyección de autoestima para los futbolistas.

La Arandina deberá mostrar su mejor nivel y regresar a esa versión que mostró en algunos partidos de la primera vuelta en los que fue competitivo contra equipos teóricamente superiores. Los ribereños fueron capaces de arrancar un punto en su vista al Racing de Santander, por lo que han demostrado que son un conjunto que puede hacer frente a cualquier rival.