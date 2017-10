La Arandina, a confirmar su mejoría

Después de tres victorias consecutivas que le han situado a un solo punto de la zona de play off, la Arandina pasará esta tarde un duro examen ante el Unionistas (Pistas de El Helmántico, 17,30), un aspirante a todo en el grupo VIII que muestra su mejor versión cuando juega delante de su público.



A los dos equipos se les esperaba más arriba en este inicio de campaña, aunque les ha faltado regularidad en el arranque. No obstante, el cuadro ribereño ha demostrado que va mejorando con el paso de las jornadas y en los últimos encuentros se ha convertido en un equipo más fiable.



«Vamos a más, el equipo está mejor, aunque evidentemente faltan cosas que se irán consiguiendo con el trabajo diario», explica Diego Rojas, entrenador blanquiazul. El técnico burgalés sabe que los suyos deberán mostrar su mejor nivel en tierras salmantinas si quieren conseguir la cuarta victoria seguida.



«Nuestro objetivo será el triunfo, no vamos a especular. Sería tres puntos importantes porque prácticamente nos meterían en play off y porque dejaríamos a un rival directo a una distancia de 4 puntos», comenta.



El Unionistas ha ganado los tres partidos que ha disputado en casa, mientras que fuera, en el mismo número de encuentros, ha conseguido solo un punto. «Es un buen equipo. Mantiene el bloque de la pasada campaña y ha realizado fichajes de calidad», apunta Rojas.



La estrategia a seguir por parte de la Arandina será la de todas las semanas. La meta es mantener la línea que ha mostrado en las tres últimas jornadas en la que además de contar sus encuentros por victorias, ha marcado 9 goles y ha encajado solo 2. «El grupo VIII es complicado para todos y ninguno de los equipos está ganando con facilidad. El año pasado el máximo de victorias consecutivas conseguidas por un equipo fue de 5, lo que habla de la dificultad», comenta un Diego Rojas que deberá esperar hasta última hora para saber si podrá contar con todos sus efectivos.