La Arandina deja escapar una buena oportunidad en Mieres

CAUDAL 1 – ARANDINA 1

Árbitro: Martínez Santos (comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Alonso y Ruiz.

Goles: 1-0, min. 39: Jaime, de penalti. 1-1, min. 42: Ruba.



Caudal: Chechu; Cristian, Colo, Saavedra, Noel Alonso; Iván Fernández (Quero, min. 52), David González (Óscar Pérez, min. 52); Jaime, Javi Sánchez, Roni; Ernesto (Richard, min. 68).

Arandina CF: Zabal; Nacho Ruiz (Omar, min. 46), Saúl, Sergio Noche, Mauri; Rubén Garcés, Álex Barrera (Leo Ramírez, min. 80); Plaza, Carlos (Ndoye, min. 68), Ruba; Edgar.

La Arandina arrancó un punto en su visita a a Mieres, un botín escaso que no alivia en exceso su delicada situación clasificatoria. El Caudal fue superior en los primeros 45 minutos mientas que fue la Arandina la llegó más entera al tramo final del choque, lo que hizo posible que el cuadro ribereño mandara en la reanudación, en la que llevó la manija ante un equipo local que acusó el desgaste. Al final un empate que es el justo resultado por lo visto pero que no contenta ni al Caudal ni a la Arandina.



El equipo burgalés, con la entrada de Omar y Ndoye en la segunda parte estuvo más entero que su rival y con un poco más de ambición y acierto podría haberse llevado los tres puntos.



El partido comenzó con dominio caudalista y en el minuto 8 el conjunto asturiano pudo adelantarse en el marcador. Tras un robo de balón en tres cuartos del campo, Jaime se plantó solo delante de Zabal, quien en una notable intervención evitó el primero de la tarde.



Respondió la Arandina, aunque lo hizo en el minuto 30 con una remate de cabeza de Sergio Noche que salió rozando larguero. Fue la primera aproximación de los ribereños, a los que les costaba trenzar el juego en el centro del campo y encontrar espacio y profundidad para llegar con claridad y determinación al área local.



En el minuto 39, llegó el penalti que permitió adelantarse a los de Mieres. Una entrada de Roni en el área fue cortada en falta por Nacho Ruiz. Jaime marcó desde los 11 metros.



El gol llegaba en mal momento, aunque no hizo mella en las filas blanquiazules, que dos minutos después empataban el partido en una jugada muy bonita de los futbolistas de Ferreras. Combinaron de forma notable y fue Ruba el que finalizó la acción con un disparo a media altura. Era el empate a uno y poco después se llegaba al descanso. Un gol muy oportuno para evitar un lastre que obligara a jugar con urgencias.



La segunda mitad, a diferencia que la primera parte, no transcurrió con dominio local sino que los visitantes impusieron su mayor ritmo de juego. La primera ocasión clara para la Arandina la tuvo Saúl en el minuto 49, pero su disparo fuerte y colocado, fue respondido con una gran intervención de Chechu evitando el segundo gol de los burgaleses.



Un minuto después fue Edgar el que pudo batir al guardameta asturiano, pero el balón salió rozando el larguero caudalista. El equipo ribereño se hacia acreedor al gol y su ambición, sin embargo, no encontraba premio.



Tras los cambios, que hicieron que el partido se volviese un correcalles en el que ambos conjuntos buscaron la portería contraria con ahínco, una acción sin intención de Plaza en un centro chut casi acaba batiendo a Chechu, que no esperaba ese balón.



Con esta acción y un constante bombeo de balones al área de la Arandina por parte de los jugadores del Caudal, se llegó al final del partido con un empate que no sirve a ninguno de los dos equipos para aliviar sus males clasificatorios.