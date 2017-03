A la Arandina se le escapa el tren de la salvación

ARANDINA 0

IZARRA 1



Arandina CF: Zabal; Nacho Ruiz, Garcés, Noche (N´ Doye, min. 74), Pablo; Saúl, Barrero (Plaza, min. 54), Carlos Portero, Ruba (Javi Jiménez, min. 59), Leo y Edgar

Izarra: Aitor Navarro; Josetxo, Álex Cacho, Cabrera, Maestresalas, Sam Pietti, Julen Goñi (Galán, 61´), Hinojosa, Pito, Briñol (Javi Navas, 70´) y Deivid.

Árbitro: José Antonio Fernández (comité gallego). Mostró tarjeta amarillarjetas amarillas al local Leo, así como a los visitantes Sam Pietti, Josetxo y Cacho.



Gol: 0-1, min. 80: Galán.

ARANDA

La Arandina dio un grave paso atrás y se acerca al abismo en una jornada nefasta en la que rivales directos como la Mutilvera, el Palencia y el Guijuelo lograron el triunfo y abrieron brecha con el equipo ribereño, que no jugó bien y fue sorprendido por un Izarra que fue de menos a más. La salvación está ya a siete puntos.



Salió la Arandina sin guardarse nada y con un ataque frontal sobre el Izarra. Tras unos primeros minutos de tanteo el equipo ribereño llegó por vez primera al área navarra tras una jugada a balón parado en la que Garcés remató alto de cabeza. Después, sería Nacho el que llevaría a cabo una buena jugada individual, pero su centro no encontró rematador. Mandaba la Arandina frente a un Izarra encogido que apenas cruzaba su campo y el equipo local se sentía cómodo. Jugaba con rapidez y encontraba espacios con facilidad. Carlos Portero tomó el mando y probó el remate desde lejos, aunque salió desviado. Poco después una jugada iniciada por él acabó en las botas de Barrera, que remató rozando el palo.



El conjunto que entrena Emilio Ferreras era mejor que su oponente, aunque no lo trasladaba al marcador. No existía réplica por parte de un Izarra que no tenía el balón y que estaba a merced de los de la capital de la Ribera.



No fue hasta la media hora de juego cuando el equipo de Estella llegó al área local y fue en el lanzamiento de una falta de Maestresalas que Zabal atrapó sin apuros. La acción marcó un punto de inflexión para un Izarra que, sacudiéndose el dominio de la Arandina, comenzó a hilvanar mejor el juego. Así las cosas, Pito llegó hasta Zabal después de un robo de balón, pero su remate se fue alto.



La Arandina quería recuperar el balón y se entregaba a Portero. El blanquiazul volvió a ensayar el remate, aunque su intento llegó blando a las manos de Aitor. El partido había cambiado, tenía más ritmo y el Izarra empezaba a inquietar, sobre todo por medio de Pito, que de nuevo encontró espacio para rematar. Lo cierto es que el equipo de Ferreras ya no era el de la primera media hora y agradeció que llegara el descanso, ya que comenzaba a tener problemas para contener a su oponente.



Tras el descanso, el partido volvió a desatarse por parte de ambos equipos. Ferreras ordenó la entrada de Plaza como primer revulsivo. Pero mientras la Arandina no encontraba la fluidez y la soltura de la primera media hora, el Izarra se mostraba punzante y vertical. El equipo estellés a punto estuvo de inaugurar el marcador en una acción de Pito que sacaron entre Zabal y Carlos Portero.



No le gustaba a Ferreras lo que estaba viendo y puso en liza a Javi Jiménez para buscar la reacción de los suyos. El partido, transcurrido el ecuador de este segundo período, no tenía dueño y comenzaba a notarse una cierta ansiedad en los dos conjuntos. Galán entró como primer jugador de refresco en el Izarra y poco después lo haría Javi Navas para encarar la recta final del partido. Y acertó el técnico del equipo navarro, porque sería Galán el que ejecutaría una contra que cogió desguarnecida a la defensa local.



A diez minutos para el final, el tanto de Izarra fue un jarro de agua fría para los locales y un tesoro para los navarros. La Arandina buscaba a la desesperada el gol del empate y N’Doye, desde la frontal, ponía a prueba a Aitor. En pleno desbarajuste local, Deivid pudo firmar la sentencia. A la Arandina le faltaban ideas y le sobraban errores. No acertaba el equipo de Ferreras, espeso y ansioso, y que no encontró premio a su voluntad. Noche gozó de la última ocasión, pero no tuvo puntería.