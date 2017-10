La Arandina quiere mirar hacia arriba definitivamente y esta tarde tiene una buena oportunidad de dar un paso hacia adelante. Se mide al San José, colista del grupo que ha perdido todos sus encuentros y que llega como la víctima propiciatoria para que el cuadro ribereño sume un nuevo triunfo. Además, el choque se disputará en El Montecillo (17,00 horas), lo que hace aún más favorito al conjunto de Diego Rojas.



Sin embargo, desde el vestuario blanquiazul se lanza un mensaje de prudencia. El cuerpo técnico no quiere que los suyos caigan en un exceso de confianza que puedan pagar sobre el césped esta tarde. Los números y las plantillas de ambos oponentes dicen que se verán las caras dos equipos que lo único que comparten es categoría. La Arandina es el claro favorito al triunfo, aunque el objetivo de Rojas es que los suyos no bajen la guardia.



El cuadro ribereño ha ganado 4 de los últimos 5 encuentros que ha disputado y está ya muy cerca de las cuatro primeras plazas (a dos puntos de la tercera y la cuarta plaza). El rendimiento del equipo va a más y el entrenador burgalés quiere evitar más despistes. La línea a seguir es la que marcaron el pasado jueves ante el Zamora. La Arandina se mostró como un conjunto sólido y solvente ante un rival que nada tiene que ver con el San José.



El cuadro soriano ha perdido los 8 encuentros que ha disputado, en los que ha encajado 27 goles, lo que supone más de 3 por encuentro. Se trata de un equipo correoso que nunca tira la toalla, pero que ha demostrado en el inicio liguero que tiene importantes carencias. No obstante, en los últimos encuentros se ha mostrado más competitivo y viene de perder por la mínima ante el Unionistas (2-3) el pasado jueves.



Diego Rojas tendrá a su disposición toda su plantilla, aunque se espera que introduzca varios cambios con respecto al equipo que jugó el jueves ante el Zamora.

La mejoría del Real Burgos pasa otro examen en Tordesillas

El Real Burgos afronta la novena jornada de la competición liguera con ganas de poner un punto de inflexión en su trayectoria y lograr la primera victoria. Estuvo cerca en el derbi ante el Atrio Inmobiliaria, aunque finalmente se tuvo que conformar con el empate.La evolución del equipo desde el inicio de la campaña es evidente y esta tarde quiere dar un nuevo paso adelante. Visita el terreno de juego del Atlético Tordesillas (Las Salinas 17,00 horas), un equipo que solo ha perdido un partido en esta campaña y que intenta hacerse un hueco en la zona noble de la tabla clasificatoria.



Será un complicado choque para los burgaleses, que se enfrentarán a un oponente que ha logrado 10 puntos en los últimos 4 encuentros y parece que va a más.



El potencial ofensivo del Real Burgos ha quedado demostrado en los últimos encuentros y ahora queda que el equipo se asiente en la contención.Si los rojipardillos son capaces de ganar en solidez tendrán opciones de conseguir un resultado positivo ante los vallisoletanos. El objetivo es mirar definitivamente hacia arriba y abandonar los puestos de descenso.



El Real Burgos también está pendiente de lo que ocurra con la denuncia que presentó el viernes el Bupolsa por alineación indebida de Jonatan Alexander Angulo, una de sus referencias ofensivas y uno de los motivos por los que el equipo ha mejorado en las últimas fechas. El club deberá decidir si juega o no en Tordesillas.

Otra exigente prueba para el Promesas

El BP Isabel I afronta esta tarde otro complicado compromiso liguero ante uno de los equipos importantes del grupo.Si el jueves visitó El Helmántico para jugar contra el Salmantino, esta tarde a partir de las 18,00 horas se medirá en el Ruta de la Plata al Zamora, otro de los gallitos del grupo que lucha por acercarse a los puestos de play off.



Pese a la dificultad del choque, el conjunto que entrena Jairo de la Riva no descarta nada y es que salió reforzado de tierras charras. La escuadra naranja tuvo contra las cuerdas al líder y estuvo muy cerca de conseguir el empate en el tramo final del choque. Lo ocurrido en Salamanca ha aumentado la moral de los burgaleses, que tienen claro la línea a seguir en tierras zamoranas.



El cuerpo técnico tendrá que introducir cambios y es que tanto Jairo como Cosín acabaron con problemas musculares el jueves.