ARANDINA 1 – BOIRO 0

Árbitro: Rezola Etxebarria (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Plaza, Trigueros, Zabal y Edgar, así como al visitante Romay.

Gol: 1-0, min. 32: Carlos Portero.



Arandina CF: Nacho Zabal; Ruba (Mauri, min. 84), Rubén Garcés, Sergio Noche, Nacho Ruiz; Pablo, Saúl; Álex Barrera, Plaza (Jonathan, min. 67), Carlos Portero (Momar N´Doye, min. 74) y Edgar.

Boiro: Pato; Axel, Borja Yebra, Catú, Jimmy; Mateo, Gonzalo (Pillado, min. 66); Juampa (Herbert, min. 77), Romay, Rivera y Pedro Beda (Cano, min. 61).

Con sufrimiento e incertidumbre se hizo con los tres puntos la Arandina. La victoria le sirve para seguir soñando y mantener la fe en que puede alcanzar la permanencia en las últimas jornadas ligueras. Está a cuatro puntos de la salvación y otro de los datos positivos es que no deja que el Boiro salga de la zona pantanosa. Fue un partido trabado, con muy poco fútbol y mucho respeto en el que la Arandina venció gracias al golazo de Portero, aunque no pudo cerrar el partido ante un oponente que buscó sin mucha convicción el empate.



Para el Boiro fue la primera ocasión en el primer minuto con un disparo de Gonzalo que salió rozando el palo. Zabal intervendría un minuto después para atrapar un cabezazo después de un córner. Siete minutos tardaría la Arandina en disfrutar de su primera oportunidad, con un remate de Edgar que saldría desviado. Edgar lo volvería a intentar un minuto después y esta vez sería Pato el que detendría el remate.



Se atascó el partido durante unos minutos, en los que las imprecisiones afearon el juego de ambos equipos, con muchos errores en el centro del campo y desconexión en las áreas. Despertó el partido Portero con un disparo que salió junto a la cepa del poste. Beda replicaría por parte del Boiro cuando se volvía a animar el encuentro, sobre todo a raíz de un disparo de Barrera desde la frontal que obligó a Pato a realizar una gran intervención. Sería el preludio del gol, que llegó dos minutos después en una gran acción de Carlos Portero, que recortó dentro del área con clase para enviar su remate al palo largo lejos del alcance del portero del conjunto gallego.



El gol afianzó a la Arandina, que comenzó a jugar con menos presión, teniendo más tiempo la pelota y pudiendo trenzar sus jugadas con más serenidad. Ruba lo probó desde lejos, pero su remate se fue desviado mientras el Boiro adelantaba líneas para buscar el empate. Pero los gallegos apenas inquietaron a una Arandina que tenía muy bien puestos sus cimientos defensivos y que terminaba por completar un buen primer tiempo.



Tras el descanso, pareció salir con más ganas el Boiro, que adelantó líneas y buscó el empate con más efectivos en ataque, subiendo más sus laterales por la banda, en una de cuyas acciones Álex mandó un centro envenenado que se fue por línea de fondo.



Pero el equipo gallego no conseguía llegar con peligro al área ribereña y, pese a que por momentos dominaba el encuentro, lo hacía de forma estéril mientras la Arandina buscaba su oportunidad para hacer un segundo tanto que cerrara el choque. Y Carlos Portero, en una acción individual, estuvo a punto de hacer el 2-0, pero después de sortear a dos rivales se encontró con las manoplas de Pato. Ferreras relevó a Portero, posiblemente fatigado, dando entrada a N´Doye para afrontar la recta final del encuentro. Y sin que el equipo ribereño sufriera sobresaltos se llegó a los últimos minutos.



Una de las buenas noticias fue que Ferreras recuperó a Mauri y dio instrucciones para que sus jugadores esperaran en su campo al Boiro, que mostró por otra parte muy pocas ideas, aunque creaba incertidumbre en las jugadas a balón parado. Jugaba con fuego la Arandina y estuvo a punto de quemarse de no ser por Zabal, que detuvo con grandes reflejos un remate de Cano. Fue la última ocasión de un encuentro que permite a la Arandina coger oxígeno en la clasificación y seguir creyendo.



El próximo reto para los de la capital de la Ribera llegará el próximo domingo y volverá a ser con el Montecillo como escenario.El Izarra, que viene de vencer al Burgos CF será el oponente.