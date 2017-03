La Arandina necesita ganar para seguir creyendo

La situación de la Arandina es crítica y esta tarde visita el feudo del Caudal (18,30 horas) con la obligación de lograr los tres puntos. Los blanquiazules necesitan la victoria para mantener la fe en la salvación. El conjunto de la capital de la Ribera se aferra a las matemáticas y sus opciones pasan por ganar y seguir peleando en lo que resta de campaña.

El cuadro que entrena Emilio Ferreras debe mejorar sus números en este final de Liga si quiere tener opciones. No ha ganado aún fuera de casa y debe romper esa estadística de inmediato. Un nuevo tropiezo ante un rival directo dejaría a los burgaleses sin margen de maniobra.

El de hoy será un choque complicado para una Arandina que tendrá enfrente a un rival en racha. El Caudal lleva 5 jornadas sin perder (ha empatado 4 partidos y ha ganado 1) y, de los últimos 9 compromisos que ha disputado, solo ha caído en 1. A lo anterior hay que añadir un campo de hierba artificial al que el cuadro asturiano está perfectamente adaptado y que suele ser un obstáculo para los visitantes.

Pese a todo, a la Arandina no le queda otra que aclimatarse a las circunstancias lo mejor posible y lograr un triunfo para seguir creyendo. Los ribereños confían en mostrar en Mieres su mejor nivel, aunque la derrota de la pasada jornada ante el Izarra ha dejado el vestuario tocado. Toca levantarse y levantar la cabeza, ya que otro paso atrás podría ser prácticamente definitivo.

Los puntos en juego son también importantes para el Caudal, aunque para el cuadro asturiano el choque no es una final. Su margen de maniobra es mayor y son conscientes de que enfrente tendrán un rival con una enorme necesidad de la que esperan sacar tajada.

Al conjunto de El Montecillo no le queda otra que buscar desde el inicio la victoria y confiar en sus opciones. Los blanquiazules confían en que sus circunstancias les permitan tener un punto más de intensidad que su rival y esperan que esa obligación a ganar no juegue en su contra y se transforme en ansiedad y precipitación.

Son cuatro los jugadores que están descartados por lesión para este encuentro. Took, Arroyo, Payá y Javi Jiménez no podrán jugar un encuentro que será retransmitido en directo por la televisión autonómica del Principado de Asturias (TPA).