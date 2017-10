La Arandina no puede fallar ante el Zamora

BURGOS

La derrota sufrida el pasado fin de semana en Salamanca supuso un frenazo en seco para las aspiraciones de una Arandina CF obligada a volver al camino de la victoria. Rota su racha de tres éxitos consecutivos, el combinado dirigido por Diego Rojas no puede fallar en el compromiso que le enfrentará en la tarde de hoy a otro hueso duro de roer como es el Zamora.



El Montecillo -17,00 horas- debe impulsar al equipo ribereño en una semana importante para el proyecto deportivo. Los locales ya han agotado su margen de error en este primer tercio de competición y cualquier tropiezo inesperado en los próximos envites tendrá una incidencia importante en la clasificación.



Cuatro puntos separan a los blanquiazules de los puestos de play off de ascenso y hoy se verán las caras con un Zamora que atraviesa una situación similar a la de los burgaleses. Sin embargo, los rojiblancos llegan a El Montecillo reforzados en su moral tras superar al Salmantino, uno de los principales favoritos en este Grupo VIII de la Tercera División.



El Zamora solo ha perdido un encuentro, pero se trata de un equipo que encaja muchos goles y la Arandina deberá aprovechar esta circunstancia para salvar el complicado compromiso de esta tarde. Pendientes del lateral David Ruiz, el regreso de Bruju al once inicial aportará soluciones en ataque.