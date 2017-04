La Arandina no quiere perder su último tren

La Arandina sigue soñando con el milagro. Su victoria del pasado fin de semana en la Balastera frente a un rival directo como el Palencia permitió que un pequeño rayo de esperanza entrara en el vestuario blanquiazul. Un bálsamo en la profunda herida de los ribereños, que aún así tienen que obtener los 9 puntos en juego y esperar tropiezos en cadena de sus contrincantes para poder prolongar su batalla hasta el final de la temporada.

La primera de sus tres finales se juega esta tarde en El Montecillo frente al equipo revelación de la temporada, el Celta B (18,00 horas). Nada que no sea sumar la victoria vale a los blanquiazules (que en caso de derrota tienen muchas opciones para certificar de forma matemática su descenso a Tercera). Una empresa que se antoja harto complicada por la inmensa calidad que atesora su rival de turno. Pero sobre todo por su condición de animal herido. Y es que el filial vigués afronta esta contienda tras encajar el pasado fin de semana pasado una contundente e inesperada derrota frente a uno de los equipos que luchan por escapar de la quema, el Boiro, que le relegó a la tercera plaza de la general. Los celestes, que habían asaltado el liderato del Grupo 1 con una magnífica racha de 8 victorias consecutivas, tropezaron en el choque a priori más asequible. Y llegarán a tierras burgalesas con el cuchillo entre los dientes para intentar pelear hasta el último aliento por la primera plaza de la general -que da una considerable ventaja de partida en el play-off de ascenso-.

La escuadra de Emilio Ferreras es perfectamente consciente del destino que le espera a la vuelta de la esquina. Pero no se entregará sin oponer resistencia. Actualmente le separan 8 puntos del puesto de play-out con tan solo 9 en juego. Parece misión imposible, pero hay que quemar todos los cartuchos.

La Arandina buscará encadenar dos victorias consecutivas, un hito que no ha sido capaz de conseguir en lo que va de temporada. El triunfo ante el Palencia les dio una inyección de confianza que pretenden explotar esta tarde al máximo para despedir el curso con el mejor sabor de boca posible.

Las circunstancias hacen todavía más complejo un choque ya de por sí desigual. Los celestes pretenden hacer pagar a los burgaleses los platos rotos de su traspiés del pasado fin de semana. Y eso le convierte en un contendiente aún más peligroso. Se ha planteado como objetivo hacerse con el título liguero y eso le impide cometer más tropiezos.

La ambición, unida a la incontestable calidad de sus efectivos, convierte la contienda en una misión más que complicada para la Arandina. En las filas celestes ha destacado sobremanera esta campaña su delantero centro Borja Iglesias, pichichi de la competición con nada menos que 29 dianas en su haber particular. Pero los blanquiazules buscan un clavo ardiendo al que agarrarse. Y lo han encontrado echando mano de la estadística, pues los únicos encuentros que ha perdido el Celta B en la segunda vuelta de competición se han producido con los rivales de la zona baja (Burgos CF, Caudal y Boiro).

Para la disputa de este compromiso el técnico de la Arandina CF contará con la única ausencia de Charlie Took (quien sigue convaleciente de una larga lesión que a buen seguro le impedirá competir en lo que queda de competición). En el lado positivo Emilio Ferreras recupera a Álex Barrera, que ya cumplió en Palencia el segundo de sus partidos de sanción tras su expulsión contra el Mutilvera.

En el bando visitante el Celta B no podrá contar con los servicios de uno de los hombres fijos en la medular, el centrocampista Brais Méndez por acumulación de amonestaciones.