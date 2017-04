La Arandina, obligada a ganar, recibe a un Guijuelo en plena racha positiva

La vida de la Arandina pende de un hilo. Sus opciones de mantener la categoría disminuyen conforme pasan las jornadas y esta tarde debe conseguir los tres puntos ante un rival directo, el Guijuelo (El Montecillo, 18,15 horas). El conjunto ribereño está obligado a ganar, ya que un nuevo tropiezo le dejaría prácticamente sin opciones reales de eludir el descenso.



Enfrente estará un equipo en racha. El cuadro chacinero ha ganado los tres últimos encuentros ligueros, lo que le ha servido para salir de la zona pantanosa. Los salmantinos están en su mejor momento y vienen de ganar por un contundente 4-0 al Boiro.



El choque será complicado para los intereses del equipo burgalés. Los tres puntos en juego son importantes para ambos contendientes, pero es la Arandina la que se juega la vida. Tanto la plantilla como el cuerpo técnico son conscientes de que este choque puede determinar el futuro blanquiazul y confían en que salga a la luz su mejor versión.



El cuadro de la capital de la Ribera espera que esa necesidad suponga un plus sobre el terreno de juego, aunque también puede convertirse en un arma de doble filo para los de casa. El Guijuelo sabe que es su rival el que necesita imperiosamente la victoria y que el tiempo correrá a su favor si el marcador no se mueve. Una de las labores de la Arandina será que su complicada situación no se convierta en nervios y ansiedad.



La única baja que tendrá el cuerpo técnico para este partido será la de Took, aún lesionado. El resto de jugadores está a disposición de Emilio Ferreras, ya que se ha recuperado Payá y podría tener un hueco en el once inicial.



La directiva ribereña llevará a cabo una nueva medida para que las gradas de El Montecillo presenten un buen aspecto. Todos los socios tienen la posibilidad de ir con un acompañante, que presenciará el partido gratis. La Arandina necesita el aliento de su afición para mantenerse en la pelea. No ha perdido la fe, aunque también es consciente de que si no logra el triunfo ante el Guijuelo sus posibilidades reales de salvar la categoría serán mínimas.