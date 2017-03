La contundente victoria ante elSomozas permitió a la Arandina quitarse un pesado lastre de encima.Rompió la racha negativa que arrastraba desde noviembre del año pasado que le mantuvo 12 partidos sin ganar. El pasado domingo logró algo más que tres puntos, aunque debe corroborar su reacción esta tarde en tierras gallegas. El cuadro de la capital de la Ribera visita al Coruxo (O Vao, 17,00 horas) con la intención de confirmar sus buenas sensaciones y seguir sumando.

El conjunto blanquiazul dio un importante paso la anterior jornada, aunque debe mantener la guardia alta.Solo ha dado un paso adelante y aún está lejos de los puestos de salvación, por lo que confiarse sería su peor error.

El objetivo de los arandinos es conseguir por primera vez en esta liga encadenar dos triunfos. Será complicado, ya que tendrán enfrente a un equipo que aumenta su potencial cuando juega delante de su público.El Coruxo es un equipo fiable en O Vao, donde solo ha ganado la CulturalLeonesa. 26 de los 38 puntos que tiene el conjunto gallego en la tabla clasificatoria los ha conseguido como local.

Así las cosas, la Arandina tendrá que mostrar su mejor versión si quiere lograr un resultado positivo. Llega a la cita aliviado, liberado después del triunfo del pasado domingo. Ha aumentado su confianza y Emilio Ferreras confía en que todo lo anterior se note en el juego de los suyos.

La situación de los burgaleses sigue siendo complicada y el margen de error que tiene es escaso. Uno de los pilares del conjunto ribereño debe ser su solidez defensiva. Si el equipo se muestra contundente en la línea defensiva tendrá parte del camino recorrido para lograr un resultado positivo en tierras pontevedresas.

Mauri y Took no podrán ser de la partida esta tarde por lesión, mientras que Rubén Arroyo y Edu Payá llegan entre algodones a la cita, aunque todo indica que estarán a disposición del cuerpo técnico. Zabal regresa tras cumplir su sanción, aunque no está claro que sea titular y Montiel podría estar en el once inicial después de que la pasada jornada dejara su portería a cero.