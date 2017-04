La Arandina quiere acabar con la cabeza alta

La Arandina visita esta tarde La Balastera (17,00 horas) con el objetivo de acabar la competición liguera con buena cara y la cabeza alta. Que su descenso se consume matemáticamente es cuestión de tiempo y, consciente de las circunstancias, el vestuario quiere competir hasta el último partido y respetar a la competición y a sus contrarios. El choque de hoy es crucial para su adversario, un Palencia al que solo le vale la victoria para seguir creyendo en la salvación.

Los morados saltarán al terreno de juego con una mayor motivación y es que se están jugando la vida. La Arandina no va a regalar nada, aunque parece lógico que esa necesidad haga que la intensidad con la que se entreguen ambos equipos puede ser diferente. La situación del Palencia puede convertirse en un arma de doble filo, ya que esa presión se puede volver en su contra si los minutos pasan y el choque no está a su favor. Será entonces cuando el conjunto de la capital de la Ribera aumente sus opciones de conseguir un resultado positivo.

A la escuadra que entrena Emilio Ferreras no le queda otra que buscar motivaciones en este final de campaña. Esta tarde su descenso puede ser ya matemático incluso ganando, ya que no solo depende de sí mismo. En El Montecillo ya han asumido que la próxima campaña jugarán en el grupo VIII de la Tercera División, por lo que una de las metas es aplazar la sentencia las jornadas que se pueda. Otra es la de conseguir esta tarde en La Balastera la primera victoria de la temporada lejos de Aranda.

El choque se presume complicado para los blanquiazules, ya que tendrán enfrente a un conjunto que tiene que ganar por obligación. Burgos, Mutilvera y Caudal estarán también muy atentos a lo que suceda en La Balastera, ya que todo lo que no sea una victoria palentina les acercará a evitar el descenso directo.

Emilio Ferreras no podrá contar para este encuentro en La Balastera con Álex Barrera, sancionado, mientras que tampoco entrará en la convocatoria el defensor Took, que sigue lesionado.