La Arandina, sin margen de error

La temporada se le está complicando sobremanera a la Arandina. Su victoria ante el Somozas supuso un soplo de aire fresco, que se diluyó el pasado domingo en Coruxo. El conjunto de la capital de la Ribera es penúltimo en la tabla y está ya a 7 puntos tanto la posición de play out como de la salvación. Los blanquiazules han ganado 1 de los últimos 14 encuentros que han disputado, un bagaje claramente insuficiente para salvar la categoría. La reacción debe ser inmediata y es que solo faltan 10 encuentros para que concluya la competición liguera.

En estos momentos, el conjunto de El Montecillo cuenta con 23 puntos y casi está obligado a sacar la misma cifra en lo que queda de curso para tener opciones, ya que se estima que la salvación estará alrededor de los 45 como sucede en casi todas las temporadas. Así las cosas, está obligado a sumar más de 20 puntos en los últimos 10 encuentros, lo que supone aumentar de forma sensible su media.

El margen de error del conjunto que entrena Emilio Ferreras es mínimo. La reacción debe ser inmediata si no quiere descolgarse de la lucha por la permanencia a las primeras de cambio. Los equipos de la zona baja han espabilado en las últimas jornadas y la Arandina ve como se alejan algunos de los equipos que antes veía muy cerca.

La Arandina tiene ahora dos encuentros consecutivos en su feudo, lo que debe aprovechar para enderezar su trayectoria. Tienen que suponer un punto de inflexión para los ribereños, que necesitan los 6 puntos para mantener la fe en sus opciones. El primero de esos cruciales compromisos llegará este domingo y será ante un rival directo, el Boiro. Los gallegos tienen en estos momentos 9 puntos más que la Arandina, aunque están metidos de lleno en la pelea por evitar el descenso.

Posteriormente, visitará El Montecillo el Izarra, con un importante colchón con respecto a la zona complicada de la tabla, pero que no puede descuidarse. La escuadra blanquiazul debe echar el resto en estos dos encuentros y es que su futuro cercano depende de ellos. Todo lo que no sea sumar de tres en tres supondrá un paso atrás para los burgaleses.

Uno de los aspectos que debe cuidar en este último tercio de Liga es la solidez defensiva. La Arandina es el equipo más goleado del grupo I después de encajar 46 goles en 28 encuentros. Lo más llamativo de esta cifra es que ha dejado su portería a cero en 10 partidos, por lo que esos 48 goles le han llegado en 18 encuentros.