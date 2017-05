La Arandina ya es de Tercera

La Arandina consumó su descenso matemático a Tercera pese a firmar uno de sus mejores encuentros de la temporada. El cuadro burgalés se sobrepuso a un gol en el primer minuto de juego, cobró después dos veces ventaja en el marcador, pero finalmente cedió el empate ante un Celta B que no logró su objetivo de hacerse con los tres puntos.

Sólo había transcurrido un minuto de juego cuando el Celta B se adelantaba en el marcador en la primera acción del partido. Juan Hernández anotaba a placer tras el pase de la muerte de Borja Iglesias. Sin embargo, el efecto del gol no fue demoledor para el equipo local, que se rehizo en pocos minutos y logró el empate casi de inmediato tras una jugada en la que fue derribado Edgar. Carlos Portero fue el encargado de ejecutar la pena máxima y de hacer el 1-1.

Así que lo que parecía íba a ser un paseo para el Celta B derivó en un partido igualado en el que el equipo ribereño fue ganando terreno y jugando mejor que su rival. El Celta B apenas había vuelto a aparecer en el área local, mientras que en la suya tenía bastante trabajo. Y en uno de las llegadas locales el balón quedó para Carlos Portero dentro del área y el toledano cruzó lejos del alcance de Néstor. La Arandina le daba la vuelta al partido de forma sorprendente en un frenético inicio de partido.

El filial vigués se vio obligado a asumir riesgos para frenar la euforia de su rival y con determinación se fue acercando al área de una Arandina que se había replegado para salir a la contra. El filial vigués no tardó en volver a marcar, esta vez por medio de Hicham en una jugada afortunada en el que el despeje de Montiel impactó en Borja Iglesias y dejó el balón franco para el jugador vigués.

Tras el descanso fue la Arandina la que salió más enchufada, con un fútbol directo y contrarrestando las tentativas de un Celta B que no se encontraba cómodo. Y cuando sólo habían pasado ocho minutos Ndoye volvía a poner en ventaja a los suyos después de una buena jugada personal y con la colaboración de Néstor, que calculó mal su salida.

Se estaba viendo a una de las mejores Arandinas de la temporada, con ambición y precisión y un juego brillante. Los de Ferreras superaban a uno de los gallitos del grupo y demostraban que eran mejor equipo de lo que se muestra la clasificación. Pero el partido era un toma y daca y el Celta B no se resignaba y con un importante esfuerzo físico puso cerco a la Arandina y fruto de su insistencia empató el partido por mediación de Borja Iglesias.