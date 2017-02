El histórico estadio del Ramón de Carranza albergará un duelo entre dos conjuntos que se encuentran en las antípodas.El Mirandés, penúltimo en la tabla y que aún no ha ganado lejos de Anduva, vista al Cádiz, tercero y que ha convertido su estadio en un fortín sobre el que está construyendo una meritoria campaña en su regreso a la división de plata.

Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de los rojillos, asume que será un encuentro «complicado», aunque lanza un mensaje atrevido. «Tenemos que jugar con mucha ambición. Sabemos que tendremos que hacer un importante despliegue físico y que vamos a pasar por momentos malos. Estamos obligados a hacer un gran trabajo defensivo, pero también debemos tener una gran ambición para ir a por los 3 puntos», comentó tras la sesión de trabajo.

Lo que tiene claro el burgalés es que si su equipo se mete «atrás», no sacará «nada». «Tenemos que ir a por el partido y ser conscientes del gran esfuerzo que habrá que hacer», insistió.

Destaca el potencial del conjunto gaditano, del que asegura se encuentra «en un buen momento» (de los últimos 7 partidos que ha disputado ha ganado 5). No obstante, cree firmemente en las opciones de los suyos. «Si lo hacemos bien estaremos en disposición de ganar allí o sacar un buen resultado», expuso.

A la hora de definir a su oponente habló de un conjunto «muy compacto» y «parecido al Reus». Destacó a Ortuño, su máximo goleador con 13 dianas, aunque también advirtió que el Cádiz es mucho más que la capacidad anotadora de su referencia ofensiva. «Es un equipo muy sólido en todos los aspectos», repitió.



GANAR FUERA

Es una de las asignaturas pendientes de la escuadra mirandesista, aunque las de hoy no son, a priori, las mejores circunstancias para romper la mala racha que persigue a los burgaleses esta campaña como visitantes.De los Mozos advierte de que están obligados a sumar de 3 en 3 si quieren que les salgan las cuentas.«Nos hace falta en lo clasificatorio y sería moralmente importante para el equipo», explicó.

El técnico rojillo ensalzó la actitud de los suyos y aseguró que el cambio positivo que ha experimentado el equipo en los dos últimos encuentros bajo su batuta es mérito de los futbolistas. «Tienen ganas de competir, de aferrarse a la categoría y de pelear por su escudo, su afición y por su futuro personal. La clave son ellos, que son los que corren, los que juegan... Sin ellos esto es imposible», indicó.

Las dos bajas obligadas del Mirandés son las de Oyarzun y Rúper, aunque el mediocentro navarro ya ha comenzado a trabajar con el grupo y estará a disposición del cuerpo técnico la próxima semana. Los dos últimos refuerzos en llegar, Urko Vera y Álex García, tienen opciones de entrar en el once inicial esta tarde.



MIRANDÉS B

El filial rojillo recibe es tarde en Ence (16,15 horas) al Almazán, uno de los equipos más en forma del grupo. Los sorianos llegan a la cita después de haber sumado 14 de los últimos 18 puntos que han disputado y de permanecer invictos durante 6 encuentros. Los locales quieren volver a la senda del triunfo después de que su buena racha se truncara el pasado fin de semana ante el San José.