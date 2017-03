Al asalto del fortín del Izarra

Confirmar sensaciones y seguir engordando su casillero particular es la meta que persigue esta tarde del Burgos CF en su visita al casi inexpugnable terreno de juego del Izarra. El combinado blanquinegro se desplaza a tierras navarras con la intención de asaltar el fortín de Merkatondoa (17,30 horas) para dar un paso de gigante en su lucha por llevar la nave a buen puerto sin apuros en las últimas jornadas.



El cuadro de El Plantío intentará dar continuidad a los argumentos futbolísticos que le permitieron el pasado domingo enviar a la lona al Racing de Ferrol y confía en su capacidad de adaptación a las peculiares condiciones del terreno de juego de los de Estella -de hierba artificial y reducidas dimensiones-, lo que se traduce en constantes situaciones de peligro en las áreas.



El Burgos CF rinde visita a un rival que sabe aprovechar a la perfección las condiciones de su estadio para cimentar un año tras otro su continuidad en la categoría de bronce nacional. Como ya ocurrió el pasado curso Merkatondoa se ha convertido en uno de los campos más complicados de la categoría. De hecho, el Izarra solo ha perdido un partido en casa en lo que va de temporada (contra el Caudal).



Pero Manix Mandiola se muestra muy optimista con respecto a sus opciones de sacar un resultado positivo. «Estamos preparados para competir contra cualquier equipo del grupo. Es un campo complicado, pero el rival no es el Barça, ni el City y podemos competir de igual a igual», asegura.



La expedición blanquinegra viajará a tierras navarras a las 14,00 horas con los 18 jugadores de la plantilla disponibles. Dos serán las bajas seguras del Burgos CF para el duelo de esta tarde: Cusidor y Carlos Ramos.



Ambas de gran importancia en el esquema táctico del combinado de El Plantío. El mediocentro sigue trabajando en el gimnasio con los fisios para intentar acortar el plazo de recuperación de su doble rotura muscular en el gemelo, mientras que el centrocampista zamorano se perderá la contienda por acumulación de amonestaciones.



Sin embargo, en el lado positivo el preparador Manix Mandiola recuperará para este compromiso en Merkatondoa a dos jugadores que se perdieron el compromiso del pasado fin de semana: Fito Miranda y Montero. El primero ha acortado considerablemente el plazo estimado de su lesión muscular y el segundo ha dejado en el olvido los problemas en el tobillo que le han mantenido en el dique seco el último mes de competición.



Ambos se han incorporado al grupo de trabajo a mediados de semana y esperarán su oportunidad en el banquillo.



Además, las molestias físicas que han tenido toda la semana entre algodones a Prosi y Adrián parecen haber remitido en las últimas horas y los dos formarán parte de la convocatoria, si bien el delantero canario podría ceder su puesto en el once inicial por precaución para no forzar sus problemas de pubis.



Así las cosas, Mandiola deberá introducir unas mínimas variaciones con respecto al equipo que ha venido actuando con buenos resultados en las últimas semanas. El sistema defensivo se mantendrá al completo, con Toni en portería, Odei y Popa en el eje de la zaga y Andrés y Dani Gómez como laterales. Por delante de la defensa Prosi hará las funciones que venía desempeñando Cusi, con Chevi y Álvaro Antón completando el trivote.



Las únicas dudas que tiene el preparador eibarrés se centran en la punta de ataque, pues dependiendo del estado y las sensaciones de Adrián podría haber varios cambios añadidos. Si opta por reservarle podrían jugar en las bandas Jorge Fernández y Diego Suárez, con Armiche como punta de lanza.