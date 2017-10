El Atlético se desangra en Bakú (0-0)

Se la pegó el Atlético en Bakú, donde no fue capaz de ganar al Qarabag para enderezar su marcha errática en esta edición de la Liga de Campeones. No tuvo fútbol ni gol el equipo rojiblanco para estar a la altura de su caché en las últimas ediciones de la competición y tendrá que experimentar una progresión que ahora mismo no se le adivina para disputar alguna de las dos primeras plazas del grupo al Chelsea y la Roma. Aunque se trató solo de un empate, la presunta víctima propiciatoria, el campeón de Azerbaiyán, vivió su partido más glorioso a costa de un rival desnortado que no ni siquiera fue capaz de aprovechar el hecho de jugar contra diez desde el minuto 74 por expulsión de Ndlovu.

Pese a que se jugaba buena parte de sus posibilidades de estar en los octavos de final, el Atlético tuvo en el Olímpico de Bakú una puesta en escena nada acorde con lo que se ventilaba en el choque. Su rival compareció de forma mucho más ambiciosa, presionante y dinámica, lo que es probable aunque inconcebible que sorprendiera a los de Simeone, que tardaron nada menos que 24 minutos en realizar una llegada potable al área del camopeón azerí.

Sin Koke

Sin Koke, con problemas musculares, pero finalmente con Griezmman y las novedades de Gameiro y Gaitán en ataque, el conjunto madrileño necesitó todo ese tiempo para quitarse de encima la caraja con que encaró el partido. Ante un rival, eso sí, que no tuvo entre sus virtudes la de acompañar con alguna profundidad el entusiasmo con que se entregó a la causa de intentar someter a un contrario con el pedrigrí del Atlético.

Pero no solo adolece el Qarabag de escasa fluidez arriba y menos capacidad rematadora, sino que su entramado defensivo ofreció graves lagunas en cuanto se vio apretado con un mínimo de desmarque, velocidad y lucidez en la circulación de la pelota. Tardó, pero consiguió al fin el cuadro rojiblanco abrir brecha, pero entre la torpeza de Gameiro y la imprecisión en el remate de Carrasco, Saúl y Griezmann, Sehic pudo seguir con su portería a cero hasta el descanso.

Sin gol

Nada mejoró en el Atlético después el descanso, con la zaga del Qarabag mejor dispuesta y buenas salidas al contraataque que provocaron algo más que inquietud en Oblak, inédito hasta entonces. Almeida, Henrique y Ndlovu no anduvieron lejos de sorprenderle mientras los rojiblancos se mostraban incapaces de desestabilizar a un rival cada vez más crecido.

Apostó Simeone por dar entrada a Torres y Correa, pero dio igual. La única ocasión del segundo tiempo no la pudo aprovechar 'El Niño' porque fue claramente empujado por detrás cuando se disponía a remachar de cabeza un centro de Gabi. El árbitro miró para otro lado y no señaló penalti. Claro que diez minutos antes había tomado la discutible decisión de expulsar a Ndlovou por simular penalti cuando cierto es que Godín le tocó por detrás. El Atlético no dejó de precipitarse ni de facilitar la labor al portero y los zagueors locales con centros laterales que no llevaron a ningún lado.

La ficha

0 - Qarabag: Sehic (7), Garayev (7), Hüseynov (7), Sadygov (7), Medvedev (7), Míchel (7), Ndlovi (6), Agolli (6), Almeida (8), Pedro Henrique (7), Madatov (7). Entrenador: Gurbanov (7).

Cambios: Guerriez (6) por Henrique; Kuba (5) por Medvedev (m. 71); Elyounoussi (s.c.) por Míchel (m. 84).

0 - Atlético: Oblak (6), Vrsaljko (6), Giménez (6), Godín (6), Filipe Luis (5), Gabi (5), Saúl (6), Gaitán (6), Carrasco (4), Gameiro (4), Griezmann (5). Entrenador: Simeone (5).

Cambios: Thomas (5) por Gaitán (m. 65); Correa (5) por Carrasco (m. 72); Torres (5) por Gameiro (m. 72).

Árbitro: R. Buquet (5), francés.

Amarillas: Michel (m. 53), Ndlovu (m. 60 y 74).

Rojas: Ndlovu (m. 74)

Campo: Olímpico de Bakú (50.000)