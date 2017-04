ATRIO BUPOLSA 1 - GIMNÁSTICA SEGOVIANA 1



El Atrio se quedó ayer a las puertas del Paraíso. A punto estuvo de protagonizar la campanada de la jornada enviando a la lona al líder intratable de la categoría, la Segoviana. Pero un tanto cuando el partido agonizaba permitió a los azulgrana rescatar un punto. Y dejó a los burgaleses con un palmo de narices.



El Bupolsa, un equipo con dos almas, echó mano una vez más de sus mejores argumentos futbolísticos frente al rival más temible. Con San Amaro como aliado el combinado de Santi Sedano es capaz de tutear a cualquier contrincante. Pero se muestra todavía incapaz de controlar la inexplicable transformación que sufre a domicilio.



Los burgaleses se crecen ante los rivales de campanillas. Yayer tenían delante al dominador absoluto de la competición. El Atrio fue capaz de minimizar las virtudes de su oponente en el primer acto con una presión alta, pero sobre todo manejando el balón con mucho criterio en la zona ancha para desesperación de los azulgrana, que no se encontraron nada cómodos durante la primera mitad.



El duelo cambió tras el paso por los vestuarios. La Segoviana saltó al terreno de juego dispuesta a dar un paso adelante hacia el alirón. Y demostró su condición de líder. Volcó el partido en campo burgalés y dispuso de las mejores oportunidades en el área contraria. Pero no acertó y a punto estuvo de quedarse con un palmo de narices cuando el choque enloqueció en el tramo final.



El Atrio salió marcando territorio. Antes de cumplirse el primer minuto de juego Guti ya había buscado la meta de Facundo. Y de inmediato lo probó Tobar en posición escorada tras recibir un buen servicio con el exterior de Viti. El balón no encontró los tres palos en ninguna de las dos acciones. Pero era una declaración de intenciones. Los locales se habían puesto el mono de trabajo y con un gran despliegue físico consiguieron llevar la manija del duelo ante una Segoviana que se vio sorprendida por la salida en tromba del Bupolsa.



Los locales pudieron adelantarse en el marcador al cuarto de hora en un envío en profundidad de Jaime desde el costado izquierdo que Adri dejó pasar engañando a su par. El balón cayó a los pies de Guti, quien entrando por la derecha se plantó solo ante Facundo, pero su potente disparo lo llegó a tocar el meta visitante para despejarlo a la escuadra y a saque de esquina.



La primera llegada de la Sego se produjo en el 17 en una acción por la derecha que concluyó con un centro de Borja que Ayrton cabeceó por encima del larguero. Las llegadas por el costado derecho se convirtieron en el arma más peligrosa de los visitantes. En pleno intercambio de golpes Dava cedió sobre la llegada de Guti, que de primeras conectó un derechazo que sacó astillas al poste de la meta azulgrana.



En la misma línea pareció arrancar el segundo acto, con un potente disparo desde la frontal de Adri que se perdió junto al poste. Pero la Segoviana fue capaz de arrimar el ascua a su sardina a través de la posesión del esférico.



Pudo cambiar el rumbo del partido en una doble acción en el 51 tras una internada, cómo no, de Borja por la derecha. El remate de Ayrton lo repelió con solvencia Mario, pero el balón quedó muerto en el área y lo empalmó Dani Arribas, de nuevo con una respuesta impresionante del meta del Bupolsa. Dani Calleja lo probó acto seguido con un potente disparo cruzado que llevaba marchamo de gol, pero que Josevi desvió a saque de esquina.



Pero el Atrio aún no había dicho su última palabra y bien replegado atrás buscaba sus opciones a la contra. En el 73 Bellido lanzó en carrera a Átomo. Manu tenía ventaja pero cometió una pifia y el arandino se plantó solo ante Facundo, aunque su disparo se marchó alto.



El Atrio golpeó a su rival en el 81 tras un sensacional envió en profundidad de Jesús sobre Guti, que tras un buen control orientado alojó el balón en el fondo de las mallas con un zurdazo cruzado pegado a la base del poste. El autor del gol estuvo muy cerca de sorprender a Facundo en la siguiente acción con una volea desde la derecha. Y acto seguido el Bupolsa tuvo la sentencia en una gran acción combinativa en la que Átomo se recreó en exceso.



Con el tiempo prácticamente cumplido rescató la Segoviana un punto. Borja estrelló en el larguero una falta lateral. El rechace lo peinó Chema al corazón del área, donde apareció Ayrton para batir a placer de cabeza la meta burgalesa.