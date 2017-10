ATRIO BUPOLSA 1 – SPORTING UXAMA 1



El Atrio Bupolsa perdonó ayer la vida al Sporting Uxama y dejó que dos puntos volaran de San Amaro en un encuentro en el que solo la falta de puntería le privó de un botín mayor. El combinado burgalés dejó escapar vivo a su oponente de turno, un rival que llegó con muchas precauciones defensivas y que todavía no ha ganado en la presente temporada.



Por ocasiones y ambición fue superior el cuadro de Manu Cabezas, sobre todo en la segunda mitad. Pero sus delanteros tenían la pólvora mojada y mandaron al limbo cuantas oportunidades dispusieron para decantar la balanza de su lado.



Con este empate el Atrio dejó escapar una buena oportunidad para recortar diferencias con las posiciones de privilegio de la tabla clasificatoria.



Muy bien comenzaron las cosas para los intereses de los anfitriones pues la primera acción de ataque burgalesa concluyó con el balón en el fondo de las mallas de los sorianos. Y cómo no, con Guti como protagonista.



Adri abrió un balón a la banda derecha, donde Turzo colgó el balón al área. El ariete local no se lo pensó dos veces. Olió la sangre y se abalanzó sobre su presa. Se anticipó a la defensa soriana con un golpeo de interior que se coló junto a la base del poste defendido por Chema. Mejor arranque imposible.



Sin embargo, no duró nada la alegría en las filas locales, pues el tanto espoleó a su necesitado contrincante, que devolvió las tablas al marcador en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, la réplica del Uxama tardó dos minutos en llegar. Justo lo que tardó en montar su primer contragolpe del partido por el costado diestro. Allí apareció Adrián, que ganó a una adormilada defensa local para colarse entre Dani Burgos y Jaime y encarar en el mano a mano a Del Val, al que batió con un disparo cruzado a media altura. El partido comenzaba de nuevo. De momento con más goles que fútbol, pero con una promesa de espectáculo que pronto se difuminó.



El duelo fue perdiendo brillo y profundidad cuando la batalla física en el centro del campo fue ganando terreno. Y las ocasiones de peligro en ambas áreas eran una rara avis.



Por parte local David, tras recortar a su par lo probó con un zurdazo desde el vértice del área grande que salió ligeramente desviado. Y en el bando soriano Juan conectó una potente volea a centro de Rafa que se perdió lamiendo el larguero.



Tras el paso por los vestuarios el Atrio dio un paso adelante en busca de la victoria. Yel Uxama se dedicó a conservar el punto. En esta tesitura no es de extrañar que los locales se hicieran dominadores absolutos de la situación, pero les faltó acierto en la suerte suprema.



Guti desató las hostilidades en el 55 tras dejar plantados a los centrales en la frontal del área. Tras recortar su derechazo se perdió junto al poste. Más clara fue la siguiente acción, tan solo un minuto después. David Fernández completó una buena cabalgada por el carril izquierdo y puso un buen servicio al punto de penalti. Allí apareció Guti, libre de marca, para cabecear a placer en el área chica. Pero su testarazo no encontró el objetivo deseado.



Poco después el meta visitante evitó el 1-0 sobre la línea de gol tras una falta botada por Bellido y que el defensor soriano Álvaro, en su intento de despeje, casi introduce en su propia portería.



El Atrio no cejaba en su empeño. Y pudo adelantarse en el marcador en una buena acción en el 71 en la que Adri, tras recibir un balón interior de David, encaró la meta rival. Su disparo salió demasiado centrado y lo repelió Chema, pero quedó suelto en boca de gol. Con todo a su favor Germán lo envió a por encima del travesaño.



Y ya en el 80, a la salida de un saque de esquina, Jaime recogió un balón rechazado que estrelló con violencia en el travesaño.