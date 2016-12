El Atrio Bupolsa quiere fichar un central antes del 31 de enero

El Atrio Inmobiliaria ha concluido la primera vuelta de la competición liguera con 22 puntos y en mitad de tabla. El conjunto burgalés está más cerca del descenso que de los puestos nobles y confía en lograr esa regularidad que le ha faltado. Para ello, la entidad local quiere reforzarse con un central.

Carlos Cámara, presidente del club, sondea el mercado en busca de un defensor que dé consistencia a la línea defensiva. Su llegada evitaría que otros jugadores tuvieran que salir de su posición para tapar las ausencias. Joseba sigue sin poder jugar, por lo que Bellido y Jaime están actuando en el eje de la zaga. Cuando uno de los dos tiene un problema son Óscar Vázquez o Pablo Castilla los que tienen que adaptarse a este puesto.

El máximo mandatario tiene claro que será una pieza que dará un mayor margen de maniobra al cuerpo técnico. Por el momento no ha encontrado ese futbolista que complete su puzzle y sabe que quizás tenga que esperar a que vayan pasando días de enero. Le gustaría que fuese burgalés, pero es algo prácticamente imposible, porque no hay jugadores locales de este perfil en el mercado.

Por otro lado, los representantes del Atrio Inmobiliaria tienen previsto hablar con sus homónimos del Burgos CF, ya que entienden que puede existir entre ambas entidades cierta colaboración en muchos ámbitos. Puede existir la posibilidad de que alguno de los jugadores jóvenes que forman parte de la primera plantilla no entren en los planes de Mandiola para la segunda parte de la temporada y el conjunto blanco quiere estar atento



CAMPUS

En otro orden de cosas, hoy se inicia la primera edición del ‘Campus de Navidad CD Bupolsa’ que concluirá el próximo viernes 30 de enero y en el que participarán alrededor de una veintena de jóvenes que tienen entre 5 y 14 años. Lo organiza el club burgalés y lo imparten sus técnicos de las categorías inferiores. Está previsto que tenga visitas ilustres y hoy por ejemplo será Javier Álvarez de los Mozos, segundo entrenador del CD Mirandés, el protagonista. También visitarán esta actividad Mikel Aurreko y varios jugadores de la primera plantilla del Atrio.



FÚTBOL SALA

El UBU Ural Motor, equipo femenino que milita en la Primera Regional de fútbol sala, ha cambio de inquilino en el banquillo. Comenzó la campaña Enrique Rojas, aunque durante el parón navideño ha comunicado a los responsables del club que deja el equipo. Así las cosas, a partir de estos momentos será Alberto Berzosa, hasta la fecha el delegado del equipo, el entrenador.