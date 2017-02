El Atrio cede por la mínima en su visita al Zamora

El Atrio Inmobiliaria cedió ayer por la mínima en el Ruta de la Plata. El combinado burgalés sigue sin encontrar el camino para puntuar fuera de casa. Ayer sufrió una nueva derrota, en esta ocasión frente al Zamora CF, en un partido en el que el guardameta Mario se convirtió en el jugador más destacados del Bupolsa.

Santi Sedano, al igual que había sucedido anteriormente con Pechu en el banquillo, no da con la tecla para que su equipo muestre a domicilio las prestaciones que son capaces de mostrar cuando actúan en San Amaro.

El guardameta andaluz del Atrio salvó en el minuto 18 a su equipo frenando un buen disparo de Iñaki. Y tan solo 10 minutos después de nuevo el guardameta realizó una gran intervención en un lanzamiento de Caramelo.

Sin embargo, en el tramo final de la primera mitad (minuto 38) no pudo detener un cabezazo a bocajarro del centrocampista Evuy, que ganó la partida a la defensa burgalesa en un lanzamiento de falta lateral del Zamora.

El cuadro de Santi Sedano incrementó sus prestaciones en el segundo acto, pero apenas fue capaz de generar ocasiones de verdadero peligro en la meta defendida por Miguel. Y no consiguió que se moviera el marcador.